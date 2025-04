Tenta la rapina in profumeria e prende a bottigliate una commessa

Getting your Trinity Audio player ready...

PONTEDERA – Rapina violenta nella giornata di ieri (26 aprile) a Pontedera.

Un uomo è entrato in una profumeria e ha chiesto alle commesse i soldi della cassa. Al rifiuto della donna ha reagito colpendone una con una bottigliata in testa, ferendola in modo non grave e tentando di colpirne un’altra al volto. Entrambe hanno poi avuto bisogno di cure mediche al pronto soccorso.

Poi è fuggito ma è stato bloccato dalla polizia.

L’uomo in manette, di origini straniere, già da alcuni giorni stava creando problemi alla comunità. Prima della tentata rapina avrebbe colpito con un pugno anche un dipendente di un altro negozio e avrebbe rubato generi alimentari da un supermercato.

L’episodio ha sollevato l’indignazione di Confcommercio.