Tentano il furto di rame nel capannone: arrestati in due

SAN MINIATO – Nella mattinata di domenica (29 marzo) i carabinieri dell’aliquota radiomobile di San Miniato, hanno arrestato, in flagranza di reato due uomini, per tentato furto aggravato di rame.

L’intervento è scattato intorno alle 11, quando la centrale operativa ha ricevuto la segnalazione di un’auto sospetta, ferma nelle vicinanze di un capannone industriale dismesso a Ponte a Egola.

I carabinieri, giunti tempestivamente sul posto, hanno individuato il veicolo segnalato e, una volta all’interno dell’immobile, hanno sorpreso i due soggetti rispettivamente di 57 e 25 anni, entrambi già noti alle forze dell’ordine mentre erano intenti a tagliare e accumulare cavi e componenti in rame precedentemente divelti dall’impianto della struttura.

L’immediato intervento ha impedito che il rame venisse portato via. Il materiale recuperato è stato prontamente restituito al legittimo proprietario.

I due arrestati, su disposizione del sostituto procuratore della Repubblica di Pisa di turno che coordina le indagini, sono stati portati nelle proprie abitazioni in regime di arresti domiciliari, in attesa del rito direttissimo previsto per la mattinata del giorno seguente, in cui è stato convalidato l’arresto e disposta la misura dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria due volte a settimana per entrambi.