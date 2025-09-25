Casadei firma il successo del Toro contro il Pisa

TORINO – Il Torino supera il Pisa e accede agli ottavi di Coppa Italia, dove troverà l’Atalanta. Decisivo il colpo di testa di Casadei al 9’, sugli sviluppi di un corner battuto da Ngonge. Un gol che ha indirizzato il match e premiato la partenza aggressiva della squadra di Baroni.

I granata sfiorano il raddoppio nella ripresa con Ismajli, ma il VAR annulla per un tocco di mano. La gara si complica per il Pisa al 63’: Cuadrado protesta in maniera eccessiva e si prende il rosso diretto, lasciando i suoi in dieci.

Il match diventa allora una girandola di cambi. Gilardino prova a rimescolare le carte con Buffon, Bonfanti e Tramoni, ma il Torino controlla bene e porta a casa una vittoria meritata.

La squadra granata avanza così con il minimo scarto, ma con la consapevolezza di aver mostrato solidità e maggiore brillantezza offensiva rispetto a un Pisa mai davvero pericoloso.

Il tabellino

Torino – Pisa 1-0

TORINO (4-3-3)

: Paleari; Pedersen (82’ Lazaro), Coco, Ismajili, Nkounkou; Tameze, Casadei, Dembele (71’ Asllani); Ngonge (65’ Aboukhlal), Adams (65’ Simeone), Ndje (65’ Vlasic). All. Baroni

PISA ( 3-5-2): Scuffet; Canestrelli, Albiol (68’ Bonfanti), Mbambi; Cuadrado, Hojholt, Vural (68’ Tramoni), Piccinini (81’ Bettazzi), Angori; Lorran (46’ Toure), Meister (68’ Buffon). All. Gilardino.

RETI: 9’ Casadei

NOTE: Ammoniti: Albiol (P), Piccinini (P)c Coco (T), Aboukhlal (T). Espulsioni: Cuadrado (P).