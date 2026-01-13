Tragedia a Ponsacco, bidella muore mentre è al lavoro

PONSACCO – Una tragedia ha colpito la comunità nella mattinata di lunedì 12 gennaio. Anna Perrottelli, collaboratrice scolastica di 61 anni, è morta improvvisamente mentre si trovava al lavoro all’interno di una scuola dell’infanzia del territorio comunale. I soccorsi, attivati immediatamente dal personale presente, si sono rivelati purtroppo inutili.

La notizia si è diffusa rapidamente, lasciando sgomenti colleghi, famiglie e cittadini. L’episodio si è verificato durante il normale svolgimento delle attività scolastiche, trasformando una giornata ordinaria in un momento di profondo dolore per l’intera comunità educativa.

La donna prestava servizio presso l’Istituto comprensivo Marchese Lapo Niccolini, realtà scolastica molto radicata sul territorio. Nel corso degli anni aveva svolto il proprio lavoro con discrezione e impegno, diventando un punto di riferimento quotidiano per colleghi e alunni.

A poche ore dall’accaduto è arrivato il messaggio ufficiale del Comune di Ponsacco, diffuso attraverso i canali social istituzionali, nel quale l’amministrazione ha espresso il proprio cordoglio alla famiglia e alla comunità scolastica:

“Il Comune di Ponsacco esprime profondo cordoglio per la scomparsa di Anna Perrottelli, venuta a mancare improvvisamente mentre si trovava al lavoro.

Una notizia che ha colpito duramente tutta la comunità, lasciando sgomenti colleghi, famiglie, cittadini e il mondo della scuola, nel quale Anna operava con dedizione, umanità e senso di responsabilità.

L’Amministrazione comunale si stringe con affetto ai familiari, agli amici e a quanti le hanno voluto bene, partecipando al loro dolore in questo momento di grande tristezza.”

La scuola e l’amministrazione comunale stanno affrontando con discrezione le conseguenze di un evento che ha segnato profondamente l’ambiente educativo e l’intera comunità locale. Ulteriori comunicazioni ufficiali potranno seguire nei prossimi giorni.