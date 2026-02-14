10.9 C
Ucciso a colpi di pistola all’interno dell’auto: omicidio all’alba a Montecalvoli

All'arrivo dei sanitari del 118, allertati dai residenti allarmati dagli spari, per il 25enne non c'era ormai più nulla da fare

SANTA MARIA A MONTE – Sangue all’alba nel cuore del Pisano, dove un agguato in pieno stile esecuzione ha trasformato il risveglio di Montecalvoli, frazione di Santa Maria a Monte, in un incubo di cronaca nera. Erano circa le 5 di questa mattina quando un 25enne, di origine straniera, è stato freddato a colpi di pistola mentre si trovava all’interno della propria auto in via della Repubblica. Un delitto spietato, consumato in pochi istanti sotto gli occhi ancora chiusi di un intero paese.

Secondo le prime ricostruzioni trapelate dal fitto riserbo degli inquirenti, la vittima sarebbe stata sorpresa da un’altra vettura che l’ha affiancata nella penombra dell’alba. Dalla macchina in corsa sono partiti uno o più proiettili che non hanno lasciato scampo all’uomo, raggiunto al collo dai fendenti di fuoco mentre sedeva al posto di guida. I residenti della zona, destati bruscamente dal rumore dei colpi, hanno dato immediatamente l’allarme, ma all’arrivo dei sanitari del 118 per il giovane non c’era ormai più nulla da fare.

Sul posto sono intervenuti in forza i carabinieri del comando provinciale di Pisa, che hanno transennato l’area per consentire i rilievi della scientifica e la ricerca di bossoli utili a identificare l’arma del delitto. La dinamica dell’agguato — una “passata” rapida e precisa — spinge gli investigatori a scavare a fondo nella vita e nei contatti della vittima per ricostruire l’ambiente in cui è maturato l’omicidio. Al momento ogni pista resta aperta: dal regolamento di conti legato a traffici illeciti fino a motivi di natura personale, anche se la ferocia dell’azione lascia ipotizzare una mano esperta.

Il magistrato di turno delle operazioni ha coordinato le operazioni, mentre si setacciano le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona, sperando che abbiano immortalato la targa o il modello dell’auto dei killer in fuga verso la vicina Fi-Pi-Li. 

© Riproduzione riservata

