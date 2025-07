Veloce ed elettrica: svelata la nuova monoposto da competizione dell’università di Pisa

Getting your Trinity Audio player ready...

PISA – Lo scorso venerdì (11 luglio) in piazza dei Cavalieri a Pisa, si è tenuta la presentazione ufficiale di ET-17, la terza vettura elettrica progettata e realizzata dall’E-Team Squadra Corse, la squadra di Formula Student dell’università di Pisa attiva dal 2007.

L’evento ha visto una grande partecipazione di pubblico e il coinvolgimento delle aziende partner della squadra, di numerose rappresentanze dell’ucniversità di Pisa e del Comune, oltre alla presenza del Faculty Advisor professor Francesco Bucchi e del professor Massimo Guiggiani, figura di riferimento per il motorsport accademico.

La presentazione è stata il primo pit stop di una stagione estiva che si preannuncia densa di impegni per il team. ET-17 sarà protagonista di tre importanti competizioni internazionali: la prima in Portogallo, dal 27 luglio all’1 agosto, sul kartodromo di Castelo Branco; la seconda sul celebre circuito di Hockenheim, in Germania, dal 17 al 24 agosto, tappa ormai abituale per la squadra pisana; infine, la stagione si chiuderà in Italia con la partecipazione alla Formula Sae Italy, a Varano de’ Melegari, dal 10 al 15 settembre.

Il 2025 si è confermato fin da subito un anno di sfide, complice il consueto passaggio generazionale, ma il team ha dimostrato ancora una volta la capacità di affrontarle con determinazione e spirito di squadra. Dopo il debutto della prima monoposto elettrica nel 2023, ET-17 rappresenta un nuovo importante traguardo per la squadra.

Frutto di mesi di lavoro e passione, la nuova vettura presenta un monoscocca in carbonio realizzato in collaborazione con il main sponsor HP Composites e una nuova batteria ad alta tensione, progettata interamente dai membri del team all’interno dell’Università. ET-17 è il simbolo della sinergia tra didattica e sperimentazione, tra università e industria, tra teoria e pratica.

La squadra ha quest’anno una nuova team Leader, Maria Gabriella Palomba, affiancata da Ludovica Chelazzi e Lorenzo Mocciola (management directors), Leonardo Stefanini (layout manager) e dai technical directors Matteo Raffaelli e Alessio Lippi.