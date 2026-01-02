Vende fuochi d’artificio su internet ma non ha la licenza: denunciato

PONTEDERA – Il personale dell’Ufficio armi della divisione Pasi e del corrispondente Ufficio di polizia amministrativa del commissariato di Pontedera, nell’ambito dei controlli istituzionali, volti a prevenire il commercio illegale di articoli pirotecnici destinati ai festeggiamenti del Capodanno 2026, anche con il monitoraggio dei canali social, ha individuato sul social network Facebook, un utente che pubblicava annunci di vendita di materiale pirotecnico, per cui è prevista la licenza prefettizia, su varie pagine di annunci riguardanti il commercio o lo scambio di beni di seconda mano.

Grazie all’utenza telefonica, che rimandava a una chat su WhatsApp, gli operatori sono riusciti a rintracciare un giovane ventiseienne mentre consegnava una batteria di fuochi d’artificio da 200 colpi, avente un peso netto di polvere pirica di circa 1,400 chili. Nel frangente il giovane, alla vista degli agenti, ha tentato la fuga a piedi ma veniva prontamente bloccato dagli operatori di polizia.

Trovandosi in flagranza del reato del codice penale per detenzione, trasporto e vendita di materiale esplodente, gli agenti di polizia hanno eseguito una perquisizione nell’abitazione del giovane, domiciliato a Montopoli, rinvenendo una cospicua quantità di artifici pirotecnici pronti ad essere smerciati (batterie di lancio, petardi e razzi) per un peso complessivo netto di circa 6 chilometri di materiale esplodente.

La quantità detenuta, superiore ai 5 chili detenibili per legge senza obbligo di denuncia, ha portato ad aggravare la posizione del giovane che è stato segnalato anche per la violazione dell’articolo 679 del codice penale per non aver denunciato all’autorità di pubblica sicurezza la detenzione di materiale esplodente.

Tutto il materiale pirotecnico, del tipo omologato, è stato sottoposto a sequestro e verrà distrutto a cura degli artificieri della polizia non appena l’autorità giudiziaria competente procederà alla confisca e ne disporrà la distruzione.