Verso il Giro d’Italia, apre a Pisa sotto le Logge di Banchi la Bike Arena

PISA – Entra nel vivo il programma di avvicinamento per l’arrivo a Pisa della tappa del Giro d’Italia, in programma martedì (20 maggio).

È stata aperta al pubblico sotto le Logge di Banchi la Bike Arena, lo spazio allestito per talk, convegni, degustazioni, proiezioni cinematografiche e, naturalmente, per conoscere le storie e gli uomini del ciclismo. Un’area è dedicata agli incontri mentre un’altra è riservata alle aziende espositrici e all’area degustazioni. C’è anche la possibilità di scattarsi una photo ricordo su una bicicletta con lo sfondo stilizzato di Pisa.

“È un grande piacere poter inaugurare uno spazio e un programma così articolato di iniziative per condividere insieme l’attesa dell’arrivo in città di una tappa del Giro d’Italia – ha detto il sindaco di Pisa Michele Conti -. Pisa aspettava da troppi anni di accogliere i corridori del Giro, 45 anni dall’ultima volta. Era il momento che la città riaccendesse la passione per la corsa più celebre e in queste settimane stiamo assistendo all’entusiasmo che è in grado di muovere. Grazie a tutti per la partecipazione e a quanti hanno contribuito per avere contribuito alla realizzazione di questo spazio che ogni giorno fino al 20 maggio ospiterà iniziative e occasioni di incontro”.

Al taglio del taglio era presente anche l’assessora allo sport, Frida Scarpa. Per l’università di Pisa era presente Marco Macchia, prorettore ai rapporti con il territorio dell’Università di Pisa.

In serata, poi il talk, condotto da Massimo Marini, con Sarah Castellana, conduttrice di Champions League Night su Tv8 insieme alla Gialappa’s, Paolo di Bello e Max Giusti, Jonathan Canini, comico e attore teatrale, Atos Davini, attore della serie tv I delitti del Barlume.

Il giro del gusto

Nei giorni di apertura della Bike Arena, dalle 19 all 21, produttori locali selezionati presenteranno le proprie eccellenze gastronomiche, offrendo assaggi e racconti di tradizione al pubblico. Ogni appuntamento sarà accompagnato da un calice di Materia, Igt rosato, prodotto dalla Tenuta La Macchia di Montescudaio, proposto in una speciale etichetta in edizione limitata dedicata alla tappa pisana del Giro d’Italia, a valorizzare e completare l’esperienza di degustazione. Il Giro del Gusto sarà l’occasione per raccontarsi e ritrovarsi tra appassionati di ciclismo e buona tavola, condividendo storie di sapori e di sport in un’atmosfera informale e accogliente.

Da lunedì 12 a martedì 20 maggio San Rossore Dental distribuirà gratuitamente spazzolini edizione speciale per il Giro d’Italia.

Il programma si è aperto con il Caseificio Busti di Acciaiolo, custode di una lunga tradizione casearia e noto per i suoi pecorini artigianali dal 1955. Mercoledì 14 maggio sarà la volta di Toscana in Tavola di Castellina Marittima, che presenterà specialità realizzate secondo ricette tradizionali toscane e con ingredienti da agricoltura biologica, mentre giovedì 15 maggio toccherà ad Arcenni Tuscany di Capannoli, azienda elicicola che cura l’intera filiera della chiocciola, proponendo patè, sughi e altre specialità dal sapore autentico. Sabato 17 maggio salirà in Bike Arena Savitar di San Miniato, storica realtà, interprete moderna dell’antica tradizione tartuficola locale; mentre domenica 18 maggio sarà dedicato ai salumi de La Bottega del Parco di Pisa, tra cui spicca la celebre mortadella al pinolo, simbolo di un artigianato gastronomico che racconta il territorio. Gran finale lunedì 19 maggio con il Pastificio Artigianale Martelli di Lari, tra i più piccoli d’Italia e fiero custode, dal 1926, dei metodi tradizionali di lavorazione della pasta. Per l’occasione, l’azienda proporrà pasta espressa, preparata e servita al momento nella Bike Arena. Un’occasione unica per scoprire, degustare e condividere i sapori autentici della nostra terra in un’atmosfera informale e conviviale.