Vessazioni e minacce agli anziani genitori: in carcere un cinquantenne di Cascina

CASCINA – Ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal Gip del tribunale di Pisa il giorno prima, nei confronti di un uomo di 50 anni.

Il provvedimento scaturisce da un’articolata attività d’indagine che ha permesso di raccogliere gravi indizi di colpevolezza a carico dell’uomo, residente nel comune di Cascina, già noto alle forze dell’ordine.

L’uomo avrebbe posto in essere, tra il marzo 2025 e il gennaio 2026, una serie di condotte vessatorie e minatorie nei confronti dei propri genitori. Tali atteggiamenti si sarebbero tradotti in reiterate violazioni penali che hanno reso necessario l’intervento dell’autorità giudiziaria per garantire la tutela e l’incolumità delle vittime.

L’arrestato, dopo l’espletamento delle formalità di rito, su disposizione del sostituto procuratore di turno, è stato condotto al carcere di Pisa, a disposizione dell’autorità giudiziaria.