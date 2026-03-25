Via 5mila euro al bar all’orario di apertura: preso uno dei due responsabili

PONSACCO – Grazie a una rapida e sinergica azione di controllo del territorio, i carabinieri della stazione di Pisa, supportati dai militari della Sezione Radiomobile, hanno arrestto in flagranza di reato un uomo di 32 anni, ritenuto responsabile di una violenta rapina aggravata ai danni di un esercizio commerciale a Ponsacco.

L’intervento è scattato intorno alle ore 5 del mattino i lunedì (23 marzo), immediatamente dopo che due soggetti col volto travisato avevano fatto irruzione in un bar. Sotto la minaccia di un coltello, i malviventi avevano sottratto circa 5mila euro dalla cassa, dandosi poi a una fuga precipitosa a bordo di un’autovettura.

L’attivazione di un capillare piano di ricerche e la perfetta circolazione delle informazioni tra le pattuglie sul territorio hanno permesso ai carabinieri di intercettare il veicolo in fuga a Pisa, nei pressi di piazzale Sicilia. La professionalità dei militari ha consentito di bloccare l’auto in totale sicurezza, fermando uno dei presunti autori prima che potesse far perdere le proprie tracce.

La successiva e accurata perquisizione personale e veicolare eseguita dai carabinieri ha permesso di rinvenire e sequestrare una busta contenente 1580 euro in contanti e uno zainetto con all’interno un coltello con lama di 25 centimetri, arma compatibile con quella utilizzata per minacciare il titolare dell’esercizio.

L’arrestato, su disposizione del sostituto procuratoredi turno che coordina le indagini, è stato condotto direttamente al carcere di Pisa, a disposizione dell’autorità giudiziaria.