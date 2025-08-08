36.8 C
venerdì 8 Agosto 2025
Arresto cardiaco durante un’escursione in Val di Fassa: muore 72enne di Pistoia

Il medico non ha potuto fare altro che constatare il decesso. L'uomo era a fare una. passeggiata con la moglie sul sentiero Friedrich August

CronacaPrimo Piano
PISTOIA – Un escursionista di 72 anni, residente a Pistoia, è morto nella tarda mattinata di oggi (8 agosto) in seguito a un arresto cardiaco lungo il sentiero 557, noto anche come sentiero Friedrich August, che collega l’omonimo rifugio al Rifugio Pertini, in Val di Fassa.

L’uomo si trovava in compagnia della moglie a quota 2267 metri quando ha accusato il malore. La chiamata di emergenza è arrivata alla centrale unica 112 intorno alle 10. Subito è stato attivato l’intervento dell’elisoccorso, mentre una squadra della Stazione Alta Val di Fassa del Soccorso Alpino e Speleologico Trentino si preparava a supportare le operazioni da terra.

L’elicottero ha sbarcato in quota il tecnico di elisoccorso e il personale sanitario, ma il medico non ha potuto fare altro che constatare il decesso. Dopo il nulla osta delle autorità, la salma è stata recuperata via terra e trasportata alla camera mortuaria di Campitello di Fassa.

Gli operatori hanno anche accompagnato la moglie dell’escursionista a valle.

© Riproduzione riservata

