Bambina di due anni assalita da un pitbull finisce in elisoccorso al Meyer

Getting your Trinity Audio player ready...

AGLIANA – Attimi di terrore ad Agliana, in via Panaro, per l’attacco di un pitbull a una bambina di due anni, morsa alla pancia e alle gambe mentre era nell’atrio della casa della nonna, anche lei ferita, più lievemente, nell’intervento per salvare la nipotina.

Il cane è degli zii e nonna e nipote erano sole in casa al momento dell’assalto. C’erano in casa anche un altro pitbull e un cane da caccia, che non hanno partecipato all’assalto. La bambina ha perso sangue e il timore è per le lesioni agli organi vitali, all’addome.

Le urla della nonna hanno richiamato i vicini che hanno chiamato i soccorsi, innanzitutto il 118 che ha fatto ricoverare d’urgenza la bambina all’ospedale pediatrico Meyer di Firenze con il trasporto in elicottero. La bimba è stata sottoposta a un intervento chirurgico e ora si trova nel reparto di rianimazione.

La bambina è in condizioni stabili, pur gravi, ma non in pericolo di vita.

Le indagini su quanto accaduto sono in mano alla polizia locale di Agliana che ha affidato ai veterinari della Asl i tre cani per eventuali esami scientifici ed ha ascoltato i testimoni del fatto.

“Quanto accaduto – ha dichiarato Walter Caporale, presidente dell’Associazione animalisti italiani – è sintomo di un malessere più ampio e di un problema nel paese: l’adozione irresponsabile di animali, spesso di razze considerate da difesa o da attacco, senza un’adeguata preparazione, consapevolezza o controllo. Chiediamo alle autorità competenti di disporre il sequestro dei tre animali per accertare le dinamiche dei fatti e le condizioni in cui venivano detenuti”.

Gli animalisti di Aidaa, invece, chiedono di evitare “una campagna di odio prima ancora che vengano accertati i fatti in maniera completa e precisa”.