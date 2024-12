Con la riapertura delle piste in azione sulla montagna pistoiese gli ‘angeli della neve’

ABETONE CUTIGLIANO – Si attivano con la stagione invernale tutti i presidi per la sicurezza sulle piste da sci della Montagna Pistoiese.

In occasione della riapertura degli impianti del comprensorio della montagna pistoiese è operativo il servizio di sicurezza e soccorso degli Angeli della neve.

Due i posti della Polizia allestiti per il comprensorio di Abetone e della Val di Luce, per svolgere prevalentemente servizi di prevenzione, interventi di soccorso, sanitari e di sicurezza.

Tanta è la voglia di tornare a sciare come dimostra la grande affluenza registrata nello scorso fine settimana che ha visto subito impegnati i poliziotti in servizio di sicurezza e soccorso con 38 interventi di soccorso a persone infortunate, 2 per scontri tra sciatori ed 1 con l’uso dell’elicottero Pegaso.

L’invito è a divertirsi in sicurezza rispettando le regole per la propria e altrui sicurezza.