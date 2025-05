Discarica abusiva, perquisizioni e sequestri a Pistoia

Getting your Trinity Audio player ready...

PISTOIA – Blitz al campo nomadi di Pistoia contro lo smaltimento abusivo dei rifiuti.

Oggi (23 maggio) dalle prime ore del mattino, a Pistoia, in via Ciliegiole, al campo nomadi ex campo volo, oltre 40 operatori di polizia giudiziaria tra militari dell’arma dei carabinieri appartenenti al gruppo per la tutela dell’ambiente e della sicurezza energetica di Roma e al locale comando provinciale, supportati da due unità cinofile provenienti dal nucleo di Firenze e da un elicottero dell’arma proveniente dal nucleo di Pisa, congiuntamente ad oltre 10 unità del comando della polizia municipale del Comune di Pistoia, hanno dato esecuzione al decreto di perquisizione e sequestro emesso nei confronti di 5 persone indagate, ritenute responsabili a vario titolo dei reati di “attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti, gestione illecita di rifiuti e realizzazione di discarica abusiva”.

Il provvedimento è stato emesso dalla procura di Firenze – Distrettuale Antimafia ed Antiterrorismo di Firenze, ed è relativo all’accertamento di numerose condotte illecite documentate nel corso di una complessa attività investigativa condotta dal personale del Comando della polizia municipale di Pistoia, nonché dai carabinieri del Nucleo operativo ecologico (Noe) di Firenze, che ha avuto inizio a settembre 2023 e si è protratta fino a settembre 2024, interessando l’area di terreno limitrofa al campo, dell’estensione di oltre 3 ettari, dove gli indagati nel corso del tempo hanno realizzato una discarica abusiva di rifiuti urbani e speciali, molti dei quali di natura pericolosa (tra cui amianto, lana minerale, scarti di pelle, pneumatici, bombolette di Co2, bombole del gas, bombole di elio, toner esausto, guaine, tubi al neon, vernici contaminate, acidi, solventi e Raee tra apparecchi refrigeranti, monitor, tv ed altri elettrodomestici ed altre tipologie), che in molteplici occasioni sono divenuti anche oggetto di roghi, quale ulteriore mezzo di smaltimento illecito dei rifiuti stessi, incuranti della presenza a brevissima distanza del locale nosocomio.

L’indagine, condotta dal personale del comando della polizia municipale di Pistoia attraverso il prolungato e paziente lavoro di ricostruzione degli innumerevoli episodi illeciti di “trasporto, deposito e abbandono” dei rifiuti, ha consentito di accertare a carico degli indagati condotte illecite tipicamente riconducibili al delitto di “attività organizzate finalizzate al traffico illecito di rifiuti” di centinaia di tonnellate di rifiuti conferiti agli indagati da soggetti non identificati che, in luogo di avvalersi di società autorizzate, per conseguire risparmi sui costi di gestione, li hanno affidati agli indagati sprovvisti di qualsivoglia autorizzazione alla gestione dei rifiuti, con il conseguente abbandono degli stessi nelle aree pubbliche limitrofe al campo nomadi.

L’area in argomento, oggi sottoposta a sequestro per evitare di aggravare la situazione ambientale, nel corso degli anni è stata già oggetto di diverse operazioni di “ripristino” a seguito della raccolta di ingenti quantitativi di rifiuti abbandonati con conseguenti costi a carico della collettività per la loro corretta gestione, attualmente è soggetta all’ennesima operazione di bonifica da parte di società specializzate con fondi stanziati dal Pnrr, le cui operazioni prevendono l’integrale pulizia del territorio e la verifica di eventuali fenomeni di inquinamento ambientale delle matrici suolo e acque superficiali e sotterranee, al fine di scongiurare l’insorgere di problemi di natura sanitaria.

Nel rappresentare che le indagini sono tuttora in corso per identificare i produttori iniziali dei rifiuti che in luogo di provvedere al corretto smaltiscono li affidano a soggetti non autorizzati, così creando situazioni di illegalità diffusa come quella oggetto di odierna attenzione investigativa, le forze di polizia rivolgono appello alle parti in causa di avvalersi per lo “smaltimento/recupero” dei rifiuti a ditte autorizzate, e più in generale rivolgono invito alla popolazione a segnalare tempestivamente ogni situazione di illegalità, anche presunta, in modo da poter intervenire per scongiurare il ripetersi di analoghe situazioni.