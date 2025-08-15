36.2 C
Firenze
venerdì 15 Agosto 2025
Distrutto dalle fiamme un furgone per il trasporto animali all’ippodromo di Montecatini

Paura nel primo pomeriggio al Sesana: tanta paura e mezzo completamente distrutto, ma nessun problema per persone e animali

REDAZIONE
Distrutto dalle fiamme un furgone per il trasporto animali all'ippodromo di Montecatini (foto vigili del fuoco)
MONTECATINI – Paura all’ippodromo di Montecatini nel pomeriggio di oggi (15 agosto). 

I vigili del fuoco sono intervenuti nei pressi dell’ingresso per un incendio di un autofurgone.

Ad andare a fuoco un furgone adibito al trasporto di animali vivi, che fortunatamente al momento era vuoto, Tempestivo l’intervento della squadra  che grazie all’ausilio di liquido schiumogeno (nuove tecnologie di innovazione di spegnimento) sono riusciti a fermare le fiamme che già avevano lambito anche parte del cancello di ingresso delle stalle per il ricovero dei cavalli dell’ippodromo stesso.

L’autofurgone è andato completamente distrutto, ma non si registrano danni a persone e animali.

Il Gran Premio Città di Montecatini si correrà regolarmente.

