Dramma a Montecatini: due morti nell’incendio di un appartamento

MONTECATINI – Incendio in un appartamento, due morti a Montecatini.

A partire dalle 1.30 della notte fra il 20 e il 21 marzo squadre del comando di Pistoia sono state impegnate a causa dell’incendio in un appartamento all’interno di un condominio di 8 piani. L’incendio ha coinvolto un locale adibito a camera di uno degli appartamenti posti al secondo piano.

All’arrivo delle squadre dei vigili del fuoco, impegnate con due partenze di Montecatini e Pistoia ed un’autoscala, fuoriuscivano le fiamme dalla finestra di una camera e l’incendio è stato affrontato dall’interno e dall’esterno avendone ragione in poco tempo.

Purtroppo all’interno dell’appartamento sono state rinvenute due persone, un uomo e una donna, decedute a causa degli effetti dell’incendio. Risulta evacuato, in via precauzionale, un nucleo familiare di 3 persone prese in carico dal Comune.

Sul posto sono intervenuti personale sanitario del 118, i carabinieri della Compagnia di Montecatini Terme, il sindaco Del Rosso e la polizia municipale di Montecatini Terme. Le cause dell’incendio sono in fase di accertamento.