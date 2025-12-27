Incidente mortale a Pistoia, muore anche la nuora dell’anziana vittima

Getting your Trinity Audio player ready...

PISTOIA — Quella che doveva essere una tranquilla serata festiva si è trasformata in una tragedia di proporzioni inimmaginabili, scuotendo profondamente l’intera comunità di Pistoia.

Il bilancio del drammatico incidente avvenuto nel tardo pomeriggio di oggi (26 dicembre) in via Fiorentina, in località Sperone, si è tragicamente aggravato: a perdere la vita sono state due donne appartenenti allo stesso nucleo familiare, unite da un destino crudele a pochi metri di distanza l’una dall’altra.

La prima vittima è Liliana Podestà, 87 anni. Secondo le ricostruzioni della polizia municipale, l’anziana stava attraversando la strada intorno alle 18 quando è stata travolta da un’auto che procedeva in direzione Bottegone.L’impatto è stato violentissimo e non le ha lasciato scampo. Ma l’orrore non è finito qui. A pochi passi da lei si trovava la nuora, Laura Mecheri, 59 anni, che la stava probabilmente accompagnando e ha assistito impotente all’intera scena.

Il dolore e lo shock emotivo sono stati troppo forti per il cuore della cinquantanovenne. Mentre si precipitava a prestare i primi soccorsi alla suocera, Laura Mecheri è crollata a terra, colpita da un malore fulmineo, verosimilmente un arresto cardiaco provocato dal trauma di aver visto il corpo della parente straziato dall’auto. Sul luogo del sinistro è scattata una massiccia operazione di soccorso con l’invio di tre ambulanze e un’automedica. I sanitari hanno tentato disperatamente e a lungo le manovre di rianimazione su entrambe le donne, ma ogni sforzo è risultato vano: Liliana e Laura sono morte a pochi minuti di distanza, sotto gli occhi dei primi testimoni.

L’automobilista coinvolto, che si è subito fermato per prestare assistenza, è apparso in stato di forte shock e profondamente provato dall’accaduto. La polizia municipale ha transennato l’area per ore, effettuando i rilievi tecnici necessari a chiarire l’esatta posizione del veicolo e delle vittime al momento dell’impatto, oltre a verificare le condizioni di visibilità e velocità lungo quel tratto di via Fiorentina, già noto per la sua pericolosità.

La notizia ha suscitato un immenso sconcerto in tutta la città. Parenti e familiari, accorsi sul posto nel giro di pochi minuti, si sono ritrovati davanti a una scena apocalittica: due vite spezzate contemporaneamente nello stesso evento, seppur per cause diverse, in un giorno di festa. Un dramma familiare che lascia Pistoia nel silenzio e nel dolore, mentre le autorità completano gli accertamenti per definire le responsabilità di questa assurda tragedia.