Pistoia, verso il nuovo hub intermodale: bando da 5 milioni di euro

PISTOIA – Il Comune di Pistoia ha aperto la gara d’appalto per il secondo lotto dei lavori relativi al parcheggio scambiatore intermodale e terminal bus situati a sud della stazione ferroviaria, un intervento di grande rilievo per la mobilità cittadina. Il primo lotto, che ha visto l’avvio della demolizione delle strutture preesistenti e la bonifica da eventuali residuati bellici, è già in corso.

Gli operatori economici interessati e in possesso dei requisiti potranno presentare le offerte esclusivamente online entro il 21 luglio alle 10, attraverso la piattaforma regionale Start. Il valore base d’asta è fissato a quasi 5 milioni di euro, comprensivi di 1,4 milioni destinati a eventuali lavori aggiuntivi nell’ambito del progetto complessivo.

L’assessore alla mobilità, Alessio Bartolomei, ha evidenziato l’importanza dell’opera, sottolineando che dopo la bonifica dai residuati della Seconda guerra mondiale si procederà con la realizzazione del parcheggio e del terminal bus, con una conclusione prevista entro il 2026. L’infrastruttura rappresenta un tassello fondamentale per collegare la zona sud della città al centro storico e alla stazione ferroviaria, fungendo da punto di scambio integrato tra diversi mezzi di trasporto, dall’auto alle moto, dalle biciclette ai mezzi pubblici e al treno. L’obiettivo è anche alleggerire il traffico nel centro città, fortemente influenzato dalla presenza della stazione e dalla collocazione attuale degli autobus in piazza.

Il progetto si inserisce nel quadro degli accordi con Rete Ferroviaria Italiana, con cui il Comune ha stipulato una convenzione nell’ambito del raddoppio ferroviario. Grazie a ciò, il nuovo parcheggio sarà collegato direttamente alla stazione tramite un’apertura nel muro di recinzione dell’area Rfi, già realizzata.

L’area interessata, di oltre 16mila metri quadrati, si trova tra via Coluccio Salutati e via Roccon Rosso (ai lati est e sud), il muro ferroviario di proprietà R.F.I. a nord e un vivaio privato a ovest. L’area è stata espropriata e recintata per prevenire occupazioni abusive e abbandono di rifiuti.

Il progetto prevede un terminal bus coperto per i servizi urbani ed extraurbani, un’area dedicata ai taxi, 220 posti auto (di cui 44 con predisposizione per la ricarica elettrica), 78 stalli per moto e 204 per biciclette, cui si aggiungeranno altri 56 posti in una ciclostazione che sarà realizzata successivamente. Inoltre, una pista ciclabile collegherà via Roccon Rosso alla rotonda di via dell’Annona, attraverserà il sottopasso ferroviario di via Ugo Schiano fino a piazza Dante Alighieri, migliorando la mobilità sostenibile.

Completano il progetto ampie aree verdi con alberi ad alto fusto e un sistema di irrigazione, contribuendo così a un ambiente urbano più piacevole e sostenibile. Questa nuova infrastruttura è pensata per rivoluzionare la mobilità a Pistoia, offrendo un hub efficiente e integrato per il trasporto cittadino e dell’intero territorio circostante.