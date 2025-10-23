19.5 C
Firenze
giovedì 23 Ottobre 2025
Montecatini, aggressione con coltello: arrestati due nordafricani

Lite degenerata in violenza: due fermati per tentato omicidio a Montecatini, mentre la vittima viene soccorsa d’urgenza

CronacaPrimo Piano
REDAZIONE
MONTECATINI Una lite notturna è degenerata in un brutale accoltellamento. Due uomini di origine nordafricana sono stati arrestati per tentato omicidio ai danni di un cittadino pakistano, regolare sul territorio nazionale, presente temporaneamente in città per lavoro.

Secondo quanto ricostruito dalla Polizia di Stato del Commissariato di Montecatini Terme, la vittima, inseguita dai suoi aggressori, è caduta a terra e colpita ripetutamente con numerose coltellate.

Immediata è stata la segnalazione al Nue e l’intervento delle volanti, della polizia giudiziaria e della scientifica. Grazie alle telecamere di un esercizio commerciale vicino, gli agenti hanno potuto individuare i tratti somatici e l’abbigliamento degli autori. Nel frattempo, la vittima è stata trasportata d’urgenza al Pronto Soccorso per ricevere le cure necessarie.

È iniziata una caccia serrata ai responsabili: l’area è stata perimetrata e il raggio di ricerca progressivamente ridotto. Nonostante il buio e le difficoltà logistiche, la squadra del commissariato ha intercettato rapidamente i due uomini che cercavano di nascondersi in luoghi di fortuna.

Dopo la convalida, il giudice ha disposto la misura cautelare in carcere per entrambi.

