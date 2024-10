Operaio bastonato in un’azienda di Quarrata, il sindaco Romiti: “A fianco dei lavoratori”

QUARRATA – Operaio preso a bastonate in un’azienda di Quarrata perché vuole tutelare i suoi diritti con il sindacato, sul tema è intervenuto in Consiglio il sindaco della città, Gabriele Romiti.

Romiti è intervenuto in apertura dell’assise del 28 di ottobre: “Ci tengo a condannare nettamente e fermamente – dice – a nome mio e di tutta la nostra comunità l’episodio di oggi dove un operaio di un’azienda della nostra città è stato preso a bastonate perché ha osato denunciare condizioni di lavoro inaccettabili. Quarrata è città della legalità, del diritto al lavoro e alla salute. Sindacati, operai, cittadini, forze dell’ordine, istituzioni, ispettorato del lavoro, asl ci troveranno sempre al loro fianco nel combattere ogni tipo di sfruttamento e ingiustizia”.

“Lo sfruttamento e il caporalato nascono dal ricatto su chi, secondo il padrone di turno, non ha diritti – ha concluso Romiti – Voglio quindi ribadire con fermezza che il diritto al lavoro non è un diritto negoziabile. Come sancito a più riprese anche dalla nostra Costituzione il diritto al lavoro è cardine fondamentale e democratico della nostra comunità. Quarrata e questa amministrazione saranno sempre al fianco dei lavoratori che lottano contro i suprusi per rivendicare maggiori diritti. A loro, e in particolare all’operaio vittima di questa violenza, la mia e la nostra più grande solidarietà”.