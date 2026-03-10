16 C
Firenze
martedì 10 Marzo 2026
Pescia, esplosione in abitazione e incendio: un disperso

I soccorritori scavano tra le macerie dell'abitazione distrutta. La pista più accreditata è quella di una fuga di gas

REDAZIONE
REDAZIONE
esplosione casa Pescia
Crediti: Vigili del Fuoco
1 ' di lettura

PESCIAPoco dopo le 5 di questa mattina (10 marzo) un’esplosione ha devastato un’abitazione ad Aramo, frazione di Pescia, innescando un incendio. I vigili del fuoco sono sul posto e cercano un uomo disperso tra le macerie. L’allarme è scattato intorno alle 5, quando la deflagrazione ha colpito la casa richiamando l’intervento dei vigili del fuoco, subito impegnati nelle ricerche di un uomo segnalato come disperso.

Secondo le prime ricostruzioni, l’esplosione sarebbe stata provocata probabilmente da una fuga di gas all’interno dell’abitazione. Sul posto sono intervenute più squadre dei vigili del fuoco per domare l’incendio e mettere in sicurezza l’area interessata.

Le operazioni di soccorso proseguono senza sosta. I pompieri stanno lavorando tra le macerie dell’edificio per verificare la presenza dell’uomo segnalato come disperso, che potrebbe trovarsi all’interno della struttura al momento della deflagrazione.

L’esplosione ha causato gravi danni alla casa, rendendo necessario operare con particolare cautela per evitare ulteriori cedimenti. L’area attorno all’abitazione è stata transennata per consentire ai soccorritori di intervenire in condizioni di sicurezza.

Sul posto sono presenti anche forze dell’ordine e personale sanitario, mentre proseguono gli accertamenti per chiarire con precisione la dinamica dell’accaduto. Al momento non risultano altre persone coinvolte.

Ulteriori aggiornamenti sono attesi nelle prossime ore, quando saranno completate le operazioni di ricerca e la messa in sicurezza dell’edificio.

© Riproduzione riservata

