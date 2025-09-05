Più corse e treni più veloci con il raddoppio ferroviario fra Pistoia e Montecatini

Getting your Trinity Audio player ready...

MONTECATINI TERME – Si è svolta oggi (4 settembre) una riunione fra Regione Toscana, Rfi, Trenitalia e le amministrazioni locali interessate per fare il punto sull’attivazione del raddoppio ferroviario tra Pistoia e Montecatini Terme, prevista per il 15 settembre.

L’intervento avrà immediati effetti positivi sull’offerta ferroviaria lungo la linea: maggiore puntualità e regolarità del servizio, aumento della capacità della tratta Pistoia–Montecatini, possibilità di incrementare il numero dei treni in un’area ad alta densità abitativa e con numerose strutture ricettive.

Già dal 15 settembre, nei giorni feriali saranno prolungati fino a Montecatini diversi treni oggi limitati a Pistoia e un incremento, seppur più contenuto, interesserà anche i servizi del sabato e dei giorni festivi.

Sono allo studio ulteriori prolungamenti su Montecatini con il cambio orario di dicembre.

L’assessore regionale ai trasporti Stefano Baccelli ha inoltre sottolineato come, dopo anni di richieste – già avanzate quando ricopriva la carica di presidente della Provincia di Lucca – verrà finalmente avviata la sperimentazione di una coppia di treni veloci Viareggio–Lucca–Firenze, con fermate limitate e senza soste tra Pistoia e Lucca, così da migliorare i collegamenti diretti con il capoluogo.

Questi i treni che dal 15 settembre saranno prolungati

Proseguono su Montecatini:

18650 – 00,25 da Firenze Smn (ultimo treno che chiude il servizio, di particolare interesse per il rientro dei turisti da Firenze)

18654 – 5,41 da Firenze Smn

18460 – 6,38 da Firenze Smn

18672 – 13,47 da Firenze Smn

18472 – 14,38 da Firenze Smn

18684 – 17,53 da Firenze Smn (treno veloce con 47’ di percorrenza fra Santa Maria Novella e Montecatini)

18692 – 20,59 da Firenze Smn

Hanno origine da Montecatini:

18657 – 6,20 da Montecatini T.

18661 – 7,04 da Montecatini T.

18823 – 7,42 da Montecatini T.

18475 – 15,28 da Montecatini T.

18683 – 16,08 da Montecatini T.

18487 – 21,20 da Montecatini T.