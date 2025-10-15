21.9 C
Polizia fa accertamenti per il permesso di soggiorno e scopre che una donna è sposata due volte

La signora, di origine albanese, è stata denunciata per bigamia: contratti due matrimoni senza mai divorziare del primo coniuge e

MONTECATINI – Una donna, di origine albanese, denunciata per bigamia. 

L’ha deferita all’autorità giudiziaria, che ne valuterà la colpevolezza, la Squadra Pas del commissariato di Montecatini Terme. 

In particolare, gli agenti della squadra Pas nel contesto di una valutazione di una pratica per il rilascio di un permesso di soggiorno per motivi di famiglia inoltrata da una cittadina albanese, residente nel proprio paese, che aveva recentemente contratto matrimonio con un connazionale residente a Montecatini (titolare di permesso di soggiorno), svolgendo dei dedicati approfondimenti investigativi hanno appreso che la donna aveva contratto matrimonio con un cittadino italiano nel 2004 nel capoluogo regionale lombardo.

Nonostante non avesse mai divorziato, nel marzo 2025 aveva contratto un altro matrimonio a Montecatini Terme. Appurata la pendenza di due matrimoni contestuali è stata sospesa la pratica del rilascio del titolo di soggiorno e denunciata per il reato di bigamia. 

