Raddoppio ferroviario più vicino: maxiesercitazione nella galleria di Serravalle

Getting your Trinity Audio player ready...

SERRAVALLE PISTOIESE – Raddoppio ferroviario sulla Firenze – Viareggio a un passo.

Si è svolta ieri pomeriggio (29 agosto) un’importante esercitazione di emergenza ferroviaria all’interno della galleria Serravalle lunga 1.670 metri, situata sulla nuova tratta a doppio binario Pistoia–Montecatini. L’attività rientra nel piano annuale delle esercitazioni del Gruppo Fs ed è stata organizzata per testare sul campo il piano di emergenza e soccorso in vista della prossima messa in esercizio della linea.

All’operazione hanno preso parte la Prefettura di Pistoia, Rete Ferroviaria Italiana, il Comando provinciale dei Vigili del Fuoco e il 118 Toscana Centro (Pistoia–Empoli).

Lo scenario prevedeva il malore dell’agente di condotta di un mezzo d’opera in transito all’interno della galleria. Una volta fermato il mezzo dall’agente di scorta, la Sala operativa di Rfi di Pisa ha attivato immediatamente i soccorsi, richiedendo l’intervento dei vigili del fuoco e del 118 e informando contestualmente la prefettura.

Il personale sanitario, accompagnato dai tecnici di Rfi e dai Vigili del Fuoco, ha raggiunto il punto dell’evento, prestando soccorso al macchinista colto da malore e trasferendolo fino all’ambulanza in attesa all’esterno.