Rubati sei pc portatili da una scuola di Pistoia: li ritrova la Guardia di Finanza

Getting your Trinity Audio player ready...

PISTOIA – Recuperati, nell’ambito di una indagine per spaccio di droga, sei pc portatili trafugati dalla una scuola di Pistoia.

I militari del gruppo della Guardia di Finanza di Pistoia, nel corso di una perquisizione delegata dalla procura presso il tribunale per i minorenni di Firenze, per ipotesi reato legate allo spaccio di stupefacenti, si sono imbattuti nelle tracce di un furto di materiale informatico perpetrato, nella notte tra il 7 e l’8 marzo in un istituto scolastico pistoiese.

In particolare, i Finanzieri, nell’analizzare il contenuto del telefono cellulare di un sedicenne di un comune della montagna pistoiese, hanno notato la presenza di un video e di diverse fotografie che ritraevano il ragazzo ed alcune altre persone, verosimilmente coetanee, mentre si introducevano nottetempo in una scuola e asportavano dalle aule diversi personal computer portatili.

Dalle immagini era possibile identificare la scuola, di Pistoia, interessata dall’incursione della piccola banda e, una volta contattata la dirigente scolastica, si è avuta conferma dell’avvenuta sottrazione di 6 pc portatili.

I successivi accertamenti svolti, grazie anche alla fattiva collaborazione prestata dai genitori del probabile coautore del furto, hanno permesso di individuare tempestivamente il luogo ove era stata nascosta la refurtiva, che è stata così interamente recuperata dalla Fiamme Gialle e, previo nulla osta dell’autorità giudiziaria minorile, immediatamente restituita all’Istituto Comprensivo, nelle mani della dirigente scolastica, che non ha mancato di esprimere agli operanti i propri sentimenti di viva riconoscenza per aver rintracciato i preziosi ausili didattici.

L’operazione costituisce ulteriore testimonianza della quotidiana attività sviluppata dalla Guardia di Finanza sul territorio, nell’ambito sia dell’azione di contrasto ai traffici illeciti, direttamente connessa all’esercizio delle prioritarie funzioni di polizia economico-finanziaria, che in quella di concorso alla sicurezza della collettività e di tutela dei beni comuni esercitata al fianco delle altre Forze di polizia a competenza generale.