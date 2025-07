Scontro frontale a Pistoia: sei feriti, due sono gravi

Getting your Trinity Audio player ready...

PISTOIA – Sei feriti di cui due gravi nell’incidente stradale di questa notte alle 3,30 in via Pieve a Celle di questa notte (27 luglio).

Per cause al vaglio dei carabinieri e della polizia municipale di Pistoia due auto si sono scontrate frontalmente. Il personale dei vigili del fuoco della centrale di Pistoia ha collaborato con il personale sanitario per liberare alcuni dei feriti dalle lamiere e per mettere la zona in sicurezza.

Sul posto l’auto medica del 118 e sei ambulanze di varie sigle volontarie.