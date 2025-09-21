30.3 C
Firenze
domenica 21 Settembre 2025
Si frattura una gamba cercando funghi: lungo soccorso sulla montagna pistoiese

Una volta raggiunto è stato barellato e trasportato in luogo più sicuro per agevolare il trasbordo su ambulanza e il successivo ricovero al pronto soccorso

SAMBUCA PISTOIESE – Intervento impegnativo questa mattina (21 settembre) nei boschi in località Posola nel comune di Sambuca Pistoiese.

Un cercatore di funghi è scivolato lungo un pendio, procurandosi la frattura esposta ad una gamba. Il luogo impervio e non accessibile da veicoli ha costretto le squadre di soccorso a raggiungere il ferito a piedi trasportando a spalla l’attrezzatura.

Una volta raggiunto è stato barellato e trasportato in luogo più sicuro per permettere una stabilizzazione efficace al personale sanitario. Successivamente è stato trasportato a valle per permettere il trasbordo su ambulanza e il successivo ricovero al pronto soccorso del San Jacopo.

Sul posto una squadra dei vigili del fuoco della sede centrale, personale sanitario inviato dalla centrale unica del 118 e un tecnico del Soccorso Alpino: tutti sono stati impegnati per diverse ore in questo difficile recupero.

