Travolta e uccisa mentre attraversa in via Fiorentina: tragedia a Pistoia

PISTOIA — Una tragedia stradale ha scosso il tardo pomeriggio di oggi (26 dicembre) in via Fiorentina, a Pistoia, dove una donna di 87 anni ha perso la vita dopo essere stata travolta da un’auto.

L’anziana, secondo le prime ricostruzioni effettuate dalle autorità intervenute sul posto, stava attraversando la carreggiata quando è stata colpita con estrema violenza da una vettura che procedeva lungo l’arteria stradale.

L’impatto è stato devastante: la donna è stata sbalzata sull’asfalto e le sue condizioni sono apparse subito disperate. Immediata è scattata la macchina dei soccorsi con l’invio d’urgenza dei sanitari della Misericordia di Agliana e della Croce Verde di Chiazzano. Nonostante i prolungati tentativi di rianimazione effettuati dal personale medico, per l’ottuagenaria non c’è stata alcuna possibilità; il decesso è stato constatato sul posto a causa delle gravissime lesioni riportate.

Il conducente della vettura, visibilmente sotto shock, si è immediatamente fermato per prestare i primi soccorsi e attendere l’arrivo delle forze dell’ordine. Sottoposto ai test di rito, l’uomo sarebbe risultato negativo all’alcoltest eseguito nell’immediato. Spetterà ora alla polizia locale e ai carabinieri, impegnati nei rilievi tecnici per diverse ore, ricostruire l’esatta dinamica del sinistro.

Il tratto di via Fiorentina interessato dall’incidente è rimasto parzialmente chiuso al traffico, subendo pesanti rallentamenti per consentire le operazioni di messa in sicurezza della zona e la rimozione della salma.

Una tragedia che riaccende i riflettori sulla sicurezza dei pedoni nei tratti urbani ad alta percorrenza della periferia pistoiese.