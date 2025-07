Trovato il cadavere sepolto in una buca a Quarrata: sarebbe di un 70enne scomparso a giugno

Getting your Trinity Audio player ready...

QUARRATA – Un altro giallo dopo il caso del serial killer delle prostitute in Valdinievole.

Nel tardo pomeriggio di ieri (22 luglio), un cadavere in avanzato stato di decomposizione è stato ritrovato in via Branaccia nella zona della Ferruccia, frazione al confine tra Agliana e Quarrata. Gli accertamenti condotti dai carabinieri, su incarico dellla pm Chiara Contesini, hanno fatto emergere chiari indizi di omicidio.

L’ipotesi investigativa parte dalla vittima: molto probabilmente si tratta di Salvatore Blandino, 70 anni, vedovo residente a Quarrata, scomparso dalla fine di giugno. Nella casa dell’uomo, accuratamente setacciata, sono state rinvenute tracce di un possibile atto violento.

La svolta si è avuta questa notte, quando i carabinieri hanno applicato un fermo nei confronti del figlio della vittima, ritenuto implicato nell’omicidio e per l’occultamento del cadavere. È stato accertato che il corpo di Blandino era stato sepolto in una buca, nascosto tra la vegetazione della piana di Ferruccia.

Il cadavere è stato trasferito all’ospedale Careggi di Firenze per gli accertamenti autoptici e il confronto del Dna con i familiari, necessari per confermare l’identità e la causa della morte. Le indagini si concentrano ora sul fermato, che potrebbe essere interrogato nelle prossime ore per chiarire movente e dinamica.

