Trovato morto nel Pistoiese, resta in carcere il 42enne Giuseppe Blandino

PISTOIA – Il gip di Pistoia ha convalidato il fermo e disposto la custodia cautelare in carcere per Giuseppe Blandino, 42 anni, accusato di aver ucciso e occultato il cadavere del padre, Salvatore Blandino, settantenne di Quarrata scomparso dalla fine di giugno e ritrovato senza vita il 22 luglio in località Ferruccia, tra Agliana e Quarrata. La misura è stata adottata su richiesta della procura, che contesta i reati di omicidio e occultamento di cadavere.

Secondo gli inquirenti, l’uomo avrebbe colpito il padre all’interno dell’abitazione di via Galilei a Quarrata, per poi trasportare il corpo e seppellirlo in una zona isolata, nascosto da vegetazione e ricoperto con sacchi. Decisive, per il ritrovamento, le ricerche dei carabinieri con l’impiego di cani molecolari e droni.

Le indagini avrebbero inoltre evidenziato tracce di sangue nell’appartamento e alcuni indizi sul movente economico: il giorno della scomparsa sarebbe stato effettuato un prelievo di 600 euro con il bancomat dell’anziano. L’avvocato difensore Enrico Giuntini ha annunciato ricorso al tribunale del riesame, contestando la solidità degli indizi.

Sono attesi ora l’esame del Dna e l’autopsia sul corpo, in programma a Careggi, per confermare l’identità della vittima e stabilire le cause del decesso.