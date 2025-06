Tutto pronto per la stagione di concerti di Pistoia Blues

Getting your Trinity Audio player ready...

PISTOIA – Si terrà dal 3 al 15 luglio la 44esima edizione del Pistoia Blues Festival prevista in Piazza Duomo a Pistoia. Anche quest’anno il Festival proporrà un mix tra grandi artisti internazionali con particolare attenzione al blues rock più virtuoso e lo storytelling d’autore con i principali protagonisti italiani.

La partenza del festival non si terrà il più il 27 giugno in quanto Beth Hart ha annullato l’intero tour estivo per problemi di salute, ma sarà il 3 luglio con la sezione Storytellers del festival quando si esibirà il cantautore Alfa a cui seguirà il 4 luglio Marcus King (un nuovo King a Pistoia, nel centenario della nascita del grande B.B. King e nel decennale della sua scomparsa). Seguiranno altri tre concerti della sezione “Storytellers”: Brunori Sas il 5 luglio, Nayt (l’8 luglio) e Francesco Gabbani (9 luglio). Il blues rock tornerà protagonista il 10 luglio con Blackberry Smoke e PaulGilbert mentre il 12 luglio si terrà una grande festa in omaggio a Nick Becattini “Un Blues per Nick”. Domenica 13 luglio arriverà Gianna Nannini mentre chiuderà la manifestazione il 15 luglio una delle più grandi rock band americane al mondo: i Queens of the Stone Age supportati dai The Amazons.

Giovedì 3 luglio sarà Alfa a salire sul palco di Piazza Duomo: il giovanissimo cantautore Andrea De Filippi, idolo delle nuove generazioni, arriva con il suo tour Non so chi ha creato L’estate ma so che era innamorato sull’onda del successo del nuovo singolo A me mi piace rifacimento del celebre brano Me Gustas Tu cantato insieme al grande Manu Chao. Il 2024 ha visto Alfa consacrarsi come artista rivelazione dell’anno, con un percorso straordinario fatto di successi e momenti indimenticabili, con canzoni come Il filo rosso, Vai!, Cin Cin. Dopo un tour europeo Alfa è pronto per le grandi piazze italiane per un concerto live che a coinvolgerà e ad emozionerà chiunque lo ascolti.

Venerdì 4 luglio si esibirà per la prima volta a Pistoia il giovane e talentuoso artista statunitense Marcus King con la sua band. Il musicista di Greenville il 5 aprile 2024 ha dato alla luce il suo nuovo album, prodotto da Rick Rubin, Mood Swings. Mood Swings è il capolavoro di King, un’eclettica sinfonia del soul che è unicamente senza tempo e attuale. Marcus King verso la fine del 2024 ha pubblicato Sucker, uno dei brani più rappresentativi della colonna sonora della acclamata serie animata Arcane League of Legends: Season 2. King è un prodigio della chitarra, figlio d’arte di Marvin King, ha iniziato a suonare la chitarra a 8 anni seguendo le orme del padre e del nonno chitarrista. Il suo stile chitarristico combina influenze di B.B. King, Albert King e Freddie King, oltre a Jimi Hendrix e Duane Allman. Percorrendo migliaia di chilometri come The Marcus King Band, si è affermato con un’abilità esecutiva senza pari. Nel 2020, si è unito a Dan Auerbach e ha inciso il suo debutto da solista El Dorado, ottenendo una nomination ai Grammy Award come Best Americana Album. Tra un concerto e l’altro, si è esibito al fianco di Chris Stapleton, Greta Van Fleet e Nathanial Rateliff, oltre ad aver partecipato ai concerti dello Stagecoach e di altri festival. Ha lanciato diverse iniziative per la salute mentale, tra cui un’asta di chitarre in collaborazione con MusiCares. Il leggendario produttore Rick Rubin, che ha lavorato con chiunque, da Adele a Johnny Cash, è stato immediatamente attratto dal modo di suonare la chitarra, dalla voce singolare e dalla scrittura delle canzoni. Uno spettacolo da non perdere per gli amanti del blues e non solo nella speranza che il festival lo consacri definitivamente al pubblico italiano. Ad aprire la serata la band britannica Fiend Without a Face: un gruppo fuori dagli schemi capitanato da Brent Hinds che si muove tra psichedelia e rockabilly.

Sabato 5 luglio 2025 sarà Brunori Sas a salire sul palco di Piazza Duomo a Pistoia per la sezione Storytellers dedicata ai grandi cantautori italiani. Il suo nuovo tour L’albero delle noci prende il nome dal dal suo ultimo album di inediti uscito lo scorso 14 febbraio dopo il podio raggiunto alla 75esima edizione del Festival di Sanremo. Brunori Sas è un cantautore atipico che unisce profondità e leggerezza in un mix unico che lo contraddistingue. Il suo concerto alternerà i brani del suo ultimo lavoro alle sue canzoni più toccanti come La verità, Guardia ’82, Per due che come noi e molte altre. Sul palco, accanto a Brunori, una formazione composta da Stefano Amato (basso elettrico, violoncello, mandola contralto), Dario Della Rossa (pianoforte, piano elettrico, sintetizzatori), Simona Marrazzo (voce, solina, percussioni), Mirko Onofrio (sax alto, flauti traversi, clarinetto basso, vibrafono, synth, cori), Max Palermo (batteria e percussioni), Luigi Paese (tromba e flicorno soprano), Gianluca Bennardo (trombone e flicorno baritono) e Lucia Sagretti (violino, viella, voce, theremin). La direzione musicale è affidata a Riccardo Sinigallia, che ha saputo esaltare l’essenza autentica delle canzoni, suonate senza sequenze pre-registrate, valorizzando l’imperfezione e la spontaneità della performance dal vivo. Un concerto unico a cui è proibito mancare. In apertura il cantautore Lorenzo Tropeano in arte Perso, vincitore della cat. cantautori della 13esima edizione di Talent Busters format su Toscana Tv di Elisabetta Branchetti e selezionato con il progetto Nuove Voci, progetto che vuole valorizzare i giovani artisti del territorio sostenuto da Fondazione Caript. Perso, classe 2002, inizia il suo percorso artistico nel 2017 con il duo NoShoes, per poi proseguire il suo viaggio solista con il primo inedito Sogni D’oro.

Martedì 8 luglio continua la sezione Storytellers dedicata al pubblico più giovane con il grande concerto di Nayt. Il talento di William Mezzanotte (suo vero nome) nelle performance dal vivo è unanimemente riconosciuto. La sua capacità di dominare il palco, combinando tecnica raffinata e una profonda sensibilità, lo distingue nel panorama italiano. Ogni suo concerto diventa un’esperienza memorabile, quasi un rito collettivo in cui il pubblico si immerge completamente. Non a caso tutti i concerti del 2024 sono andati “sold out” e c’è grande attesa per il tour estivo a promuovere il suo ottavo album in studio “Lettera Q” uscito lo scorso 22 novembre per Sony Music.

Un’altra serata targata Storytellers sarà quella di mercoledì 9 luglio che vedrà sul palco di Piazza Duomo il cantautore Francesco Gabbani. Gabbani ha recentemente pubblicato il suo sesto album “Dalla tua parte” (Bmg) trainato dalla sua partecipazione allo scorso Sanremo con il brano “Viva la vita” e fresco di nomina nella giuria della prossima edizione di X Factor. Non mancheranno ovviamente i suoi brani di successo come Amen, Occidentali’s Karma o Viceversa. Con il suo stile unico il cantautore carrarese mescola melodie orecchiabili testi ricchi di riferimenti culturali. Il nuovo album di Gabbani riflette una ricerca intima, in cui il cantautore cerca di leggere la vita all’interno degli incastri della quotidianità e degli atteggiamenti che adottiamo verso il nostro vissuto. Oltre ad essere un disco che parla di ricerca è anche un passo nel cammino della sua crescita personale. Ad aprire la serata il cantautore bresciano Luca Ploia: l’istrionico artista ha già tre album alle spalle tra cui l’ultimo lavoro Fuoriquota (Vrec) da cui sono stati estratti i singoli La tua danza segue il solee Lunatico’o cantato insieme a Gatto Panceri.

Blues e classic rock torneranno protagonisti giovedì 10 luglio con una serata unica dove si esibiranno sullo stesso palco, Blackberry Smoke, Paul Gilbert, Black Banjo e Roommates. La band statunitense dei Blackberry Smoke porterà il suo southern rock venato di blues, country e hard rock sull’onda dell’ultimo lavoro discografico “Be Right Here”. La data a Pistoia sarà l’unica del centro Italia. I Blackberry Smoke incarnano il ricco patrimonio musicale della Georgia, rendendo omaggio alle persone, ai luoghi e ai suoni del loro stato natale. Il loro ultimo album, Be Right Here, trae ispirazione dal Southern rock, dal blues rock classico e dal country vintage, presentando personaggi vividi e coinvolgenti che rendono le canzoni simili a brevi e ricche storie. Negli ultimi due decenni, la band ha costruito una fedele base di fan, portando i loro ultimi sei album a ottenere grande successo nelle classifiche.Prima di loro il grande chitarrista PaulGilbert: ex elemento dei Racer X e attuale membro dei Mr. Big, è un’icona della chitarra elettrica, apprezzato per le sue capacità tecniche e la sua creatività musicale. Con una carriera che abbraccia oltre tre decenni, ha pubblicato numerosi album da solista e ha collaborato con artisti di fama mondiale, guadagnandosi un posto di rilievo nella storia del rock. Due le aperture ufficiali previste: i Black Banjo e i Roommates. I primi sono una formazione italiana che si ispira alla cantante e songwriter Rhiannon Giddens e tramite essa si incammina nelle radici del rock&blues, alla cultura dell’american roots. I Roommates (alla seconda partecipazione al Festival) mixano southern e alternative rock e presenteranno il loro ultimo lavoro discografico “Outside” (Vrec/Audioglobe) prodotto da Pietro Foresti. La serata sarà aperta dalla band Drum’n’Jack, finalisti della 13esima edizione di Talent Busters format su Toscana Tv di Elisabetta Branchetti e selezionati dal progetto Nuove Voci: la band attiva dal 2022 è formata da Riccardo (drum) e Giacomo (Jack) affiancati dal produttore e chitarrista Simone Ferroni e dal bassista Armando Marchetti.

A un anno esatto dalla sua ultima, intensa esibizione sul palco di Pistoia Blues, sabato 12 luglio il festival rende omaggio a Nick Becattini, storico bluesman pistoiese e figura di spicco della scena blues italiana: Un blues per Nick sarà una grande serata in musica, una festa gratuita per celebrare il talento, la passione e l’eredità artistica di Nick. Cinque formazioni si alterneranno sul palco per un evento unico, ricco di emozioni, radici e grande musica. I T.N.T. Blues Band sono un quintetto pistoiese che esplora il meglio del Chicago Blues, con classici di Muddy Waters, Little Walter, Buddy Guy & Junior Wells. Un suono potente che unisce armonica, due chitarre, basso e batteria. Tennessee Rose Blues Band provengono dalla scena fiorentina e sono una band appassionata e dinamica che propone un set vibrante tra groove e tradizione, omaggiando il sound infuocato della black music. I Mud Machine fondono con originalità blues arcaico, soul e R&B anni ’60. Presenteranno brani tratti dal loro album Tough Times, Muddy Grooves. Nick Becattini Legacy è un progetto voluto dalla famiglia e dai musicisti di Nick per mantenere viva la sua arte. Durante la serata verranno suonati brani dall’ultimo album Crazy Legs e presentati i suoi libri Catartico Blues e Dialoghi con Giulio. Umberto Porcaro, uno dei più apprezzati bluesman italiani sulla scena internazionale, torna a Pistoia con The Nickettes, trio vocale originariamente voluto da Nick Becattini nel 2009. Ad arricchire la serata, saliranno sul palco tre straordinari artisti: Giancarlo Crea, Dario Lombardo, Sergio Montaleni Un Blues per Nick sarà molto più di un concerto: sarà una celebrazione autentica di una vita dedicata alla musica, un’occasione per condividere insieme il ricordo e il lascito di un artista che ha saputo portare il blues italiano nel mondo. Ad aprire la serata i tre gruppi vincitori del contest Obiettivo Bluesin: la band Burning Blood da Firenze, il trio Gloria & The Doctors ed il cantautore chitarrista Roberto Lucciarini.

Sarà Gianna Nannini la protagonista indiscussa di domenica 13 luglio 2025 in Piazza Duomo a Pistoia per la sezione Storytellers Festival: si tratta di un grande ritorno dopo il sold out del 2018 per la Gianna Nazionale che tornerà con un grande tour europeo chiamato “Sei nell’anima – Festival European Leg 2025”. L’icona del rock nazionale non mancherà di entusiasmare il pubblico con i suoi più grandi successi come America, Fotoromanza, Bello e impossibile, Meravigliosa creatura e proprio Sei nell’anima. Infatti il tour che prende il nome da questa canzone si aggiunge al grande mosaico del progetto Sei nell’anima che – oltre al tour europeo – comprende l’album Sei nell’anima (Columbia Records/Sony Music Italy), il film Sei nell’anima su Netflix e da subito al primo posto tra i titoli più visti sulla piattaforma e liberamente tratto dal libro autobiografico Cazzi miei (2016), ristampato per l’occasione con il titolo Sei nell’anima (Cazzi miei).

La chiusura in grande stile della 44esima edizione sarà affidata ai Queens of the Stone Age che si esibiranno sul palco di Piazza Duomo martedì 15 luglio 2025. Acclamati come una delle più grandi rock band dal vivo esistenti, i QOTSA sono composti da Joshua Homme, Troy Van Leeuwen, Michael Shuman, Dean Fertita e Jon Theodore. La band torna in Italia per soli due appuntamenti dal vivo dopo la straordinaria partecipazione da headliner agli I-Days Milano 2024. Il loro ultimo album è In Times New Roman… è uscito nel giugno del 2023. La band ha appena pubblicato l’Ep live Alive in the Catacombs (Matador): ciqnue brani che confermano la loro esplosività dal vivo. In apertura i The Amazons, rock band britannica formata da Matt Thomson, Chris Alderton, Elliot Briggs. Il gruppo, considerato una nuova promessa del rock inglese, ha già due ottimi album all’attivo ed ha appena pubblicato il terzo disco 21 Century Fiction.

I biglietti per tutti gli spettacoli disponibili in prevendita sui circuiti Ticketone, Ticketmaster, VivaTicket e punti vendita autorizzati.

Il Comune di Pistoia comunica che nei giorni di maggiore affluenza si terranno dei treni straordinari in collaborazione con Trenitalia

Radio Ufficiale della 44esima edizione del Festival è Radio Toscana. Radio Toscana racconta ogni giorno la Toscana che ti sorprende e suona solo hit intramontabili. Radio Toscana. Solo Toscana, solo hit. www.radiotoscana.it.

La mostra

Fotografie, poster, documenti originali, immagini iconiche, filmati storici: questa è la mostra Pistoia Blues – Oltre il palco che apre i battenti nelle sale affrescate del Palazzo Comunale di Pistoia dal 20 giugno fino al 27 luglio.

Da B.B. King a Solomon Burke, da Patti Smith a Ben Harper passando per Sting, Muddy Waters, Robert Plant, Santana, The Doors, Steve Hackett, Paolo Nutini: sono solo alcuni dei tantissimi grandi artisti che hanno calcato il palco del Festival in 44 edizioni.

La mostra ripercorre i momenti storici del festival attraverso le più belle locandine del Pistoia Blues con l’evoluzione comunicativa del festival attraverso manifesti, flyer e articoli di giornale. Non mancheranno ritratti e momenti iconici come la bellissima foto di B.B. King realizzata nel backstage, ed altri momenti indimenticabili. Nelle sale affrescate del Comune di Pistoia anche video ed immagini d’epoca renderanno ancora più immersiva la mostra.

Ingresso libero.