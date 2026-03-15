Vannacci, primo show sulla remigrazione a Montecatini: già 12mila iscritti al movimento

MONTECATINI – Futuro Nazionale scalda i motori e punta dritto verso la Capitale. Roberto Vannacci, leader del movimento, ha scelto il palco di Montecatini Terme per lanciare la volata verso la strutturazione ufficiale del suo progetto politico, annunciando che l’assemblea costituente del partito si terrà a Roma i prossimi 13 e 14 giugno.

I numeri snocciolati da Vannacci al termine del suo primo spettacolo dedicato al tema della remigrazione delineano una crescita del consenso digitale. Dall’1 marzo, data di apertura delle iscrizioni online con pagamento elettronico, il movimento ha viaggiato a una media di quasi mille adesioni ogni ventiquattr’ore, superando oggi la quota complessiva di 12mila iscritti.

L’annuncio segna un passaggio cruciale per la formazione politica guidata dal generale, che punta a trasformare il seguito virtuale e i consensi raccolti durante i tour nelle piazze in una struttura partitica definita e organizzata.

La scelta delle date di giugno per l’appuntamento romano indica la volontà di arrivare a un consolidamento definitivo proprio all’inizio dell’estate, dopo questa fase di reclutamento che Vannacci ha definito massiccia e costante.