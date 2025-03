Vendevano droga ai minorenni di Montale: arrestati in sette dopo le indagini dei carabinieri

Getting your Trinity Audio player ready...

MONTALE – Spaccio di droga ai minorenni, smantellata la rete di spacciatori nel Pistoiese.

Conclusa l’indagine condotta con il coordinamento della procura di Pistoia, contro lo spaccio di stupefacenti, con l’esecuzione di dieci misure cautelari. L’attività, che ha svelato un giro d’affari di circa 300mila euro in un solo anno, è nata grazie al coraggio di una madre che ha saputo riconoscere i segnali del disagio della propria figlia minorenne.

La vicenda ha avuto inizio quando una donna, preoccupata per i cambiamenti nel comportamento della figlia adolescente, ha deciso di rivolgersi al comandante della stazione carabinieri di Montale. I sospetti della madre sono emersi quando ha notato che la ragazza, dopo aver iniziato a frequentare uno dei principali indagati, mostrava segni compatibili con l’uso di sostanze stupefacenti.

I genitori, quindi, hanno deciso di sottoporre la giovane a test delle urine ogni volta che rientrava da un incontro con il soggetto, confermando così i propri timori. Il ragazzo italiano, era già noto alle forze dell’ordine per precedenti segnalazioni legate alla detenzione di stupefacenti ed era stato ripetutamente controllato in compagnia di minorenni, sia nelle ore pomeridiane sia serali.

La stazione di Montale, ricevuta la segnalazione, ha avviato una meticolosa attività investigativa, che ha incluso servizi di osservazione, controllo, pedinamenti e raccolta di testimonianze. Le indagini, coordinate dalla procura di Pistoia, hanno permesso di delineare un quadro significativo: un’attività di spaccio sistematica nelle vie principali del paese, sia di pomeriggio sia di sera, con un target preferenziale costituito da minorenni.

I militari sono riusciti a identificare circa 100 acquirenti, più della metà dei quali compiutamente identificati. I numeri dell’attività criminale sono di sicuro rilievo: circa 7500 cessioni accertate tra cocaina e hashish nell’arco di un anno, per un volume d’affari stimato intorno ai 300mila euro.

L’operazione si è conclusa con l’esecuzione di dieci misure cautelari disposte dall’autorità giudiziaria: cinque persone sono state condotte in carcere, due poste agli arresti domiciliari e per tre è stato disposto il divieto di dimora nelle province di Pistoia e Prato. È stata inoltre sequestrata preventivamente un’autovettura in uso a uno dei principali indagati, ritenuta provento dell’attività delittuosa.

L’accaduto sottolinea ancora una volta l’importanza della collaborazione tra cittadinanza e ustituzioni, anche nei casi in cui le famiglie possono essere dolorosamente coinvolte in prima persona.