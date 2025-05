Al lavoro in mezzo ai topi in un magazzino fatiscente: in manette imprenditrice

La donna è stata arrestata per assunzione di persone prive di permesso di soggiorno e per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, impiego di manodopera irregolare. L’imprenditrice era già risultata aver posto in essere analoghe condotte criminose. Il provvedimento restrittivo è stato convalidato nella giornata di ieri, con applicazione da parte del tribunale di Prato della misura cautelare dell’obbligo di presentazione della polizia giudiziaria, con frequenza quotidiana. L’immobile,riconvertito abusivamente a laboratorio e dormitorio, è stato sottoposto a sequestro. Anche il trasportatore dei rifiuti è stato denunciato per gestione illecita di rifiuti.

Le investigazioni sono in corso anche per verificare ulteriori violazioni in ambito urbanistico, edilizio e igienico-sanitario, nonché al fine di individuare ulteriori responsabili dell’impiego della manodopera clandestina.

Le investigazioni, coordinate da quest’ufficio, si sono nutrite del fattivo apporto degli appartenenti alla polizia municipale di Prato.