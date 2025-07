A Prato un ambulatorio medico abusivo destinato a clienti cinesi

Getting your Trinity Audio player ready...

PRATO – Nell’ambito di un’indagine coordinata dalla procura di Prato è stata individuato, in Prato, in via Ludovico Ariosto, a seguito di provvedimento di perquisizione e sequestro, un ambulatorio medico abusivo attrezzato e utilizzato per diverse pratiche sanitarie, effettuate in condizioni igienico-sanitarie precarie, gestito da una cittadina di origine cinese di trentasei anni, risultata illegalmente presente sul territorio dello Stato da tre anni e non in possesso dei requisiti e dei titoli inerenti all’esercizio della professione medica

All’interno, sono stati rinvenuti un lettino con accanto una lampada, un macchinario denominato Cellimplanter (utilizzato principalmente in chirurgia plastica e ricostruttiva), 997 farmaci cinesi, flebo, siringhe, garze sterili e attrezzature varie.

Si ricorda che non è consentita l’introduzione, la detenzione e la successiva commercializzazione di prodotti farmaceutici privi di riconoscimento e di

autorizzazione all’immissione in commercio da parte del ministero della salute.

La procura ora procede per verificare se sussistano i reati di esercizio abusivo della professione medica e disomministrazione di medicinali in modo pericoloso per la salute pubblica.