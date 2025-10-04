14.9 C
Firenze
sabato 4 Ottobre 2025
Abusa più volte di una ragazza sotto i 14 anni: arrestato e condotto in carcere

Davanti al Gip il 48enne di origine cinese ha ammesso le sue responsabilità giustificando le sue azioni con lo stato di ubriachezza

REDAZIONE
Quattro arresti in un mese per spaccio di droga dai carabinieri di Prato
(foto Carabinieri)
PRATO – Una storia di fiducia tradita e violenza ha scosso la comunità pratese. Un uomo di 48 anni, cittadino cinese, è stato arrestato con l’accusa di aver abusato ripetutamente di una ragazza non ancora quattordicenne, figlia della famiglia che lo aveva accolto in casa.

Secondo la Procura della Repubblica di Prato, gli episodi si sarebbero verificati tra giugno e il 17 settembre scorso, per un totale di cinque occasioni. Le indagini dei carabinieri del Comando provinciale hanno ricostruito un quadro di gravi molestie: palpeggiamenti, violenze fisiche e una penetrazione con le dita che avrebbe causato lesioni alla vittima.

L’uomo è stato fermato il 30 settembre mentre percorreva via Pistoiese. Durante l’interrogatorio davanti al pubblico ministero ha ammesso i fatti, spiegando di aver agito in stato di ubriachezza. Anche davanti al giudice per le indagini preliminari, che ha convalidato il fermo, ha confermato le confessioni.

Il magistrato ha disposto per lui la custodia cautelare in carcere.

