Accoltellato a morte per strada a Prato: è caccia all’omicida

PRATO – Accoltellamento mortale nel tardo pomeriggio di oggi (8 maggio) a Galceti.

Nel corso di una contesa tra due soggetti di nazionalità albanese, in via Corridoni a Prato, tra la Chiesa Nuova e Galceti, in prossimità dei giardini di via Baracca, intorno alle 19, si sono avvicinati ai contendenti alcuni connazionali, uno dei quali ha colpito uno dei contendenti con un coltello all’addome.

La persona accoltellata ridotta in fin di vita, dopo un arresto cardiocircolatorio, è deceduta.

La procura procede per omicidio volontario e sono state avviate le indagini per individuare il movente della condotta e l’autore dell’accoltellamento, con l’ausilio degli agenti di Polizia che si sono subito messi sulle tracce del responsabile.