Aggredisce al volto una donna con un coccio di bottiglia: è il settimo episodio, ma non va in carcere

Su richiesta della procura di Prato, trattandosi di soggetto pericoloso e sussistendo ragioni di urgenza, il giudice per le indagini preliminari di Prato ha disposto il ricovero provvisorio dell’autore, essendo il soggetto risultato incapace di intendere e di volere e di stare in giudizio.

È stato il personale delle volanti della questura a rintracciarlo, grazie alla descrizione fornita dalla vittima e mediante il monitoraggio delle telecamere cittadine. Alla vista della pattuglia, si è dato alla fuga, opponendo resistenza agli operatori intervenuti che sono riusciti tuttavia a bloccarlo in sicurezza per poi arrestarlo in flagranza per i reati di lesioni personali aggravate dall’odio etnico-razziale e resistenza e violenza a pubblico ufficiale.

La misura del ricovero in una struttura sanitaria è stata eseguita da personale delle volanti e della Squadra Mobile della Questura di Prato nella serata di ieri (7 dicembre): è stato condotto al reparto psichiatrico dell’ospedale Santo Stefano di Prato, fino all’eventuale individuazione di struttura più idonea.