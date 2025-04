Agguato a colpi di bastone e bottiglie di vetro, due fermati a Prato

LIVORNO – Individuati due dei presunti responsabili dell’agguato nel privè di un locale che ha ridotto in fin di vita un imprenditore cinese.

A seguito delle investigazioni immediatamente avviate, la procura di Prato ha infatti emesso un provvedimento di fermo di indiziato di delitto nei confronti di due cittadini cinesi, un uomo di quasi 26 anni e la sua compagna una donna di 25 anni.

Sarebbero loro gli autori dell’aggressione violenta, a sorpresa, con bastoni di legno, bottiglie di vetro, calci e pugni, compiuta da quattro uomini e una donna, verificatasi il 9 aprile 2025, pochi minuti prima delle 21, nel privé del locale notturno Bar Karaoke Jld, in via Filzi 130 a Prato, che si è concretizzata nel tentato omicidiodel connazionale Yu Li (destinatario di una misura cautelare per reati contro il patrimonio e la persona, in un altro procedimento penale) e nelle lesioni gravi alla testa e agli arti di Xiangbing Wen, di Hua Chen e di Tong Yu.

Per la violenza subita Yu Li è stato ricoverato d’urgenza e in pericolo di vita all’ospedale di Firenze – Careggi, per essere sottoposto a operazione chirurgica al cervello, al fine di ridurre “una frattura cranica temporo parietale con emoragia entoparenchiale”. Attualmente si trova in terapia intensiva ed è sottoposto a coma farmacologico.

Il fermo è stato eseguito nei confronti della donna, la quale, nello scorso del mese di marzo 2025, era risultata essere proprietaria dell’autovettura Bmw modello 316,sottoposta a sequestro in territorio sloveno in quanto utilizzata per il trasferimento di cittadini cinesi clandestini nei paesi Schengen.