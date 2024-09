Ancora violenze ai sanitari: minorenne semina il panico all’ospedale di Prato

Getting your Trinity Audio player ready...

PRATO – Ancora difficoltà e violenze per le strutture sanitarie del territorio.

È stata una notte difficile quella fra sabato e domenica all’ospedale di Prato. Un minorenne, infatti, ha aggredito il personale sanitario e colpito una guardia giurata.

La questione ha scatenato la reazione del segretario territoriale del Nursind, Roberto Cesario: “Nonostante le rassicurazioni ricevute nell’ultimo incontro in prefettura, nulla è cambiato. Questo episodio è la prova tangibile. Ci era stata garantita un’azione tempestiva per migliorare la sicurezza al pronto soccorso, ma ad oggi nessuna promessa è stata mantenuta. Non è stato attivato il numero telefonico dedicato né sono stati effettuati i pattugliamenti promessi. Gli infermieri che hanno smontato dal turno notturno erano visibilmente scossi e preoccupati per la loro sicurezza e per ciò che potrebbe accadere in futuro”.

“Ho immediatamente scritto al prefetto – conclude Cesario – per denunciare la mancanza di azioni concrete nelle ultime settimane e ho chiesto ufficialmente al ministro dell’interno, Matteo Piantedosi, l’apertura immediata di un posto di polizia aperto 24 ore su 24 all’interno del pronto soccorso. Prato è chiaramente una città in cui la sicurezza è un problema reale e non possiamo permetterci di ignorarlo”.