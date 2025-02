Biffoni e Calamai su alluvione 2023 dopo avviso di garanzia: “Fatto tutto il possibile”

PRATO – Inchiesta sull’alluvione parlano l’ex sindaco di Prato, Matteo Biffoni e il sindaco di Montemurlo e presidente della Provincia, Simone Calamai.

“Questa mattina – dice – mi hanno notificato un avviso di garanzia in relazione all’alluvione del 2 novembre 2023. Non entro nel merito, quello lo farò nei luoghi deputati. Quello che voglio ribadire è il massimo sforzo possibile, continuo, senza sosta, con un impegno costante nella gestione delle emergenze e in generale sul piano di protezione civile: lo sapete bene cosa sono stati quei giorni… 155 millimietri di acqua venuti giù in 4 ore. Una tragedia che ha colpito la nostra città con una violenza imprevedibile, in zone mai colpite prima da fenomeni del genere”.

“Fatemi ringraziare ancora una volta tutti. I colleghi di giunta, i sindaci della provincia, tutto il sistema di protezione civile. Con l’impegno, il cuore e l’anima che ci abbiamo messo sempre per la nostra comunità, per il nostro territorio”.

Così Simone Calamai: “Voglio informarvi che questa mattina mi è arrivato un avviso di garanzia legato all’alluvione del 2 novembre. Devo dirvi con sincerità che sono dispiaciuto ma anche assolutamente tranquillo, perché so, in piena coscienza, di aver sempre agito nell’interesse della mia comunità e così continuerò a fare. Ho piena fiducia nella magistratura, che farà il suo lavoro per accertare ogni aspetto della vicenda”.

“I giorni dell’alluvione sono stati terribili – prosegue – e tutti noi abbiamo impresso nell’anima il dolore per la perdita e la devastazione portata da quell’ondata di maltempo che non ha precedenti a memoria d’uomo sul nostro territorio. Il Comune di Montemurlo in quelle ore drammatiche nella notte tra il 2 e il 3 novembre, così come in precedenza, ha fatto tutto quello che poteva mettere in atto a tutela della sicurezza dei cittadini di fronte ad un evento di portata eccezionale, la cui evidenza è chiara a tutti. Come amministrazione comunale abbiamo svolto un lavoro totalizzante, abbiamo fatto tutto ciò che operativamente era possibile, di fronte ad un fenomeno straordinario, come dimostrano anche le ripercussioni che l’ondata di maltempo ha avuto in altre zone”.

“Non posso negare di essere dispiaciuto – conclude – ma il mio lavoro e il mio impegno per la nostra comunità continuerà con la stessa forza di sempre, con la stessa passione e responsabilità. Vi ringrazio per il vostro affetto e il vostro sostegno: sapere di avere la vostra fiducia è la forza più grande”.

Il Comune di Montemurlo ha pubblicato una nota in cui parla anche l’assessora alla protezione civile Valentina Vespi: “Siamo dispiaciuti, ma allo stesso tempo siamo tranquilli e fiduciosi, in quanto siamo assolutamente consapevoli dell’operato svolto dal Comune di Montemurlo nella terribile circostanza dell’alluvione del 2 novembre e precedentemente.- dicono Calamai e Vespi – Un lavoro che abbiamo sempre portato avanti nell’interesse massimo per tutta la collettività. Il Comune di Montemurlo ha fatto tutto quello che poteva mettere in atto a tutela della sicurezza dei cittadini di fronte ad un evento di portata eccezionale, la cui evidenza è chiara a tutti. L’amministrazione comunale ha sempre svolto un lavoro puntuale e totalizzante, senza mai risparmiare un briciolo di energia di fronte alle esigenze dei nostri cittadini e del territorio. Anche in quell’occasione abbiamo fatto tutto ciò che operativamente era possibile, di fronte ad un fenomeno straordinario, come d’altronde dimostrano le ripercussioni che ha avuto e che sono andate ben al di là delle zone sotto indagine. Per questo attendiamo con fiducia l’operato della magistratura”.