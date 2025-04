Blitz alla bisca clandestina a Prato: denunciati in cinque per gioco d’azzardo

Getting your Trinity Audio player ready...

PRATO – Ancora un bisca clandestina sul territorio pratese.

Nell’ambito di una articolata attività investigativa coordinata dalla procura, è stata individuata la struttura, ubicata in via Filzi al Macrolotto, gestita da più cittadini cinesi, nel cui ambito veniva praticato il gioco d’azzardo clandestino, denominato Mahjong, profondamente radicato nel territorio della provincia pratese, strettamente connessa a dinamiche di illegalità economico-finanziaria.

L’investigazione trae origine da un’attività di osservazione e analisi informativa che aveva fatto emergere un’anomala e rilevante presenza di clientela in un locale riconducibile a soggetti di nazionalità cinese, frequentato nelle ore serali e notturne con modalità tali da lasciar presumere la perpetrazione di attività illecite.

L’accesso ispettivo da parte della Guardia di Finanza, nella prospettiva di verificare le attività svolte nello stabile, ha consentito di sorprendere quattro soggetti intenti a partecipare a partite del gioco citato del Mahjong, con l’ effettuazione di ingenti scommesse in denaro. Sono state, infatti, rinvenute numerose mazzette di denaro contante riposte sui tavoli da gioco, nel mentre i presenti tentavano di occultare il denaro.

Immediatamente, le operazioni di gioco sono state interrotte per procedere all’identificazione di tutti i presenti, alla perquisizione dei locali e alla contestuale acquisizione delle fonti di prova.

L’intervento, avviato in tarda serata e protrattosi fino alle prime luci dell’alba, si concludeva con il sequestro di circa 4mila euro in contanti, rinvenuti sui tavoli da gioco, nonché di 672 tessere da gioco del Mahjong, 21 dadi, 16 bacchette in legno, 2 tappeti e 4 tavoli da gioco, di cui uno di tipo elettronico, strumenti funzionali all’organizzazione del gioco d’azzardo clandestino.

Si è proceduto nei confronti del titolare/gestore della bisca e di quattro giocatori, per i reati di esercizio e partecipazione a giochi d’azzardo.

Il fenomeno del gioco d’azzardo clandestino, in stretta correlazione con flussi irregolari di denaro contante, è terreno fertile per la proliferazione di attività illecite e costituisce un chiaro indicatore di pericolosità sociale ed economica, imponendo l’adozione di strategie investigative incisive e coordinate.