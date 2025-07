Carcere di Prato, interrogazione dem al ministro della giustizia: “Violenze di una brutalità inaccettabile”

Getting your Trinity Audio player ready...

PRATO – “Nel carcere La Dogaia di Prato siamo a una situazione irricevibile. Stando alla procura, sono avvenute violenze di una brutalità inaccettabile: stupri, torture, umiliazioni fisiche e psicologiche che non possono e non devono lasciare indifferenti. Si parla apertamente di un sistema fuori controllo, di una realtà fatta di degrado, omertà e connivenze, che coinvolgerebbe anche membri della polizia penitenziaria”. Lo dichiara Marco Furfaro, capogruppo Pd in Commissione affari sociali, che ha presentato un’interrogazione parlamentare al ministro della giustizia insieme a Debora Serracchiani, responsabile giustizia del Partito Democratico.

“Abbiamo chiesto al ministro di fare chiarezza immediata: se intenda adottare ogni misura necessaria per accertare le responsabilità e garantire giustizia alle vittime, e se intenda intervenire per ripristinare legalità, diritti e sicurezza all’interno dell’istituto, per il quale – si segnala – mancano da tempo un direttore e un comandante titolari, promessi dal governo ma mai nominati“.

“Quello che sta accadendo a Prato – conclude Furfaro – è un fallimento dello Stato. Non solo per ciò che è successo, ma per ciò che è stato permesso. Se un carcere diventa un luogo di violenza sistematica, vuol dire che le istituzioni hanno il dovere di agire. Subito”.