Cellulari, caricabatterie e scarpe con il doppio fondo: ancora sequestri al carcere di Prato

PRATO – Esito positivo anche dalle ultime perquisizioni disposte dalla procura di Prato nel carcere La Dogaia.

Le attività hanno consentito di rinvenire nel reparto alta sicurezza, nella diretta disponibilità dei detenuti, utensili artigianalmente predisposti e, in particolare, una lama affilata e tre cacciaviti, alcuni caricabatterie per telefoni cellulari (in particolare due Usb-c per telefono Android), cuffie Bluetooth e una cuffia per dispositivo cellulare. Un detenuto aveva scarpe con doppiofondo funzionale a occultare sostanza stupefacente.

In una camera di detenzione del reparto di media sicurezza è stato rinvenuto un

telefono cellulare di marca Realme (cosiddetto cinafonino), occultato in un doppiofondo

ricavato nello sportello del frigorifero, nel quale è stata ricavata una nicchia, togliendo il materiale isolante dallo stesso.