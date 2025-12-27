Colpo da 100mila euro: via un orologio di lusso a un imprenditore a Forte dei Marmi

Getting your Trinity Audio player ready...

FORTE DEI MARMI – Un pomeriggio di relax in Versilia si è trasformato in un incubo per un noto imprenditore pratese di 80 anni, vittima di una rapina brutale e pianificata nei minimi dettagli. Il bottino è da capogiro: un rarissimo orologio Patek Philippe, con cinturino in pelle, del valore stimato di circa 100mila euro.

L’uomo, figura molto conosciuta nel distretto tessile di Prato, stava rientrando in bicicletta verso la propria villa a Forte dei Marmi. Secondo quanto riportato da La Nazione, che per prima ha dato la notizia, il colpo è scattato proprio davanti al cancello dell’abitazione, un luogo che la vittima considerava sicuro. Il commando, composto da due giovani di carnagione chiara, ha agito con una tecnica mista di inganno e violenza estrema.

Il primo malvivente ha avvicinato l’anziano con un pretesto banale: una richiesta di informazioni su un locale della zona. L’imprenditore, con la cortesia che lo contraddistingue, si è fermato per dare indicazioni, ma è stato quello il segnale per l’imboscata. In pochi istanti è sbucato un complice che ha sollevato di peso l’ottantenne, scaraventandolo a terra. Mentre l’uomo era immobilizzato sul marciapiede, i rapinatori hanno estratto un taglierino, recidendo con precisione chirurgica il cinturino del prezioso orologio per poi dileguarsi a piedi tra le strade eleganti del centro.

Nonostante il forte choc e la violenza della caduta, l’imprenditore pratese non ha riportato ferite gravi, ma l’episodio riaccende l’allarme sulla sicurezza per i villeggianti d’élite. Gli inquirenti sono convinti che non si sia trattato di un incontro casuale: i rapinatori avrebbero studiato a lungo le abitudini, gli spostamenti e, soprattutto, il valore degli accessori indossati dalla vittima.

I carabinieri hanno già acquisito i filmati delle telecamere di videosorveglianza pubbliche e private che circondano la villa, sperando di individuare il momento della fuga o l’eventuale mezzo di appoggio utilizzato dai complici.

Quello ai danni dell’imprenditore di Prato è solo l’ultimo di una serie di “colpi d’oro” che hanno colpito la Versilia quest’estate, dopo i casi eclatanti che hanno coinvolto personaggi dello spettacolo e turisti internazionali, confermando l’esistenza di bande specializzate nella caccia a pezzi d’alta orologeria.