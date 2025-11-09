Controllori aggrediti sul bus: in manette un 57enne

Getting your Trinity Audio player ready...

PRATO – Nella serata di domenica 2 novembre i carabinieri di Prato hanno ricevuto una segnalazione da parte dei controllori delle Autolinee toscane perché tre di loro, che avevano poco prima invitato un 57enne a esibire il titolo di viaggio, erano stati aggrediti ripetutamente con morsi, spintoni e usando un ombrello come oggetto contundente.

Nella concitazione di quei momenti è stata colpita anche un’altra passeggera, di 56 anni, rimasta lievemente contusa.

I militari si sono portati sul posto e hanno proceduto all’arresto dell’autore delle condotte violente per il delitto di violenza a incaricati di pubblico servizio.

Il tribunale di Prato, su richiesta della procura ha convalidato l’arresto e disposto l’obbligo di firma del soggetto che dovrà rispondere anche del reato di interruzione di pubblico servizio.