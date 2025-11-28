Dà in escandescenze e frantuma il vetro di autobus durante lo sciopero generale

Getting your Trinity Audio player ready...

PRATO – Una nuova aggressione a Prato sugli autobus ha creato tensione nelle ultime ore, a pochi giorni dal episodio che aveva coinvolto una dipendente delle Autolinee Toscane. Nella mattinata di oggi, durante lo sciopero indetto dalle sigle Cobas, il disagio per i servizi ridotti ha portato un uomo – descritto dai presenti come molto agitato – a compiere un gesto particolarmente violento nei pressi della stazione di Prato.

Secondo una prima ricostruzione, l’uomo avrebbe chiesto informazioni al personale in biglietteria riguardo ai bus che non stavano transitando a causa dello sciopero. Poco dopo, in evidente stato di nervosismo, avrebbe raccolto da terra un oggetto – probabilmente un tubo trovato nella zona della stazione – per poi scagliarlo contro il parabrezza di un autobus in sosta. Il colpo ha provocato la rottura del vetro anteriore, generando paura tra gli utenti presenti e tra i lavoratori che hanno assistito alla scena.

L’episodio si inserisce in una serie di atti che negli ultimi mesi hanno coinvolto il personale delle Autolinee Toscane, il quale lamenta un crescente clima di insicurezza. La precedente aggressione, avvenuta pochi giorni fa, aveva già acceso il dibattito sulla necessità di misure più rigide a tutela di chi opera quotidianamente nel servizio pubblico di trasporto.

Sul posto sono state allertate le forze dell’ordine, chiamate dagli operatori e dai passeggeri che hanno assistito all’accaduto. L’uomo si sarebbe allontanato rapidamente, e gli accertamenti proseguono per identificarlo e ricostruire con precisione la dinamica dei fatti. Fortunatamente non si registrano feriti, ma resta forte il timore tra i dipendenti che una situazione simile possa ripetersi nel corso della giornata.

A esprimere preoccupazione è anche Paolo Torracchi , rappresentante Fit-Cisl Prato, che chiede un intervento immediato delle istituzioni: “è necessario essere più stringenti sul protocollo di sicurezza già richiesto nei mesi scorsi e sollecita una convocazione urgente in Prefettura e con il commissario prefettizio del Comune di Prato. L’obiettivo è tutelare i lavoratori, i cittadini e l’utenza che quotidianamente utilizza i mezzi pubblici”.