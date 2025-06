Dai grandi classici alla drammaturgia contemporanea: ecco il cartellone del Metastasio

Getting your Trinity Audio player ready...

PRATO – Il direttore Massimiliano Civica ha annunciato la stagione 2025/2026 del Teatro Metastasio di Prato: si intitola In Compagnia ed è una stagione pensata e costruita perché la cultura e l’arte siano accessibili e in grado di parlare a tutti, in modo da consentire di “guardarsi negli occhi, parlarsi, riconoscersi simile tra i simili a impiegare del tempo per nutrire l’anima”.

Una stagione per cui “andare a teatro è un gesto rivoluzionario, per tornare a stare insieme a conoscersi e riconoscersi come esseri umani”, “tutti insieme, attori, attrici, spettatori e spettatrici, intorno a un cerchio che idealmente abbraccia palcoscenico e platea”.

Con 26 spettacoli distribuiti nelle tre sale del Met – Metastasio, Fabbricone, Magnolfi – accanto a grandi testi classici come la Mirra di Vittorio Alfieri, i Sonetti di William Shakespeare, il Don Giovanni nelle versioni di Moliere/Da Ponte/Mozart e a classici contemporanei come La gatta sul tetto che scotta di Tennessee Williams, Noi gli eroi di Jean-Luc Lagarce e i testi della Trilogia dei poveri Cristi di Ascanio Celestini, la stagione 2025/2026 pone al suo centro la drammaturgia contemporanea con ben 12 nuove produzioni e presenta alcuni spettacoli di grandi gruppi internazionali solitamente visibili solo nelle grandi città europee o nelle metropoli italiane (Alexander Zeldin con Prendre soin, le compagnie Focus e Chaliwaté con Dimanche, Lola Arias con Androgynous).

“Il bello di andare a teatro è quello di stare in compagnia – dice il direttore della Fondazione Metastasio, Massimiliano Civica – tutti insieme, attori, attrici, spettatori e spettatrici, intorno a un cerchio che idealmente abbraccia palcoscenico e platea. Un rito antichissimo, che affonda nella notte dei tempi, quando ci si ritrovava intorno al fuoco, in cerchio, ad ascoltare raccontare storie, miti, saghe e leggende. Un bisogno profondamente e unicamente umano, quello di strappare un po’ di ore agli affanni del lavoro, alle preoccupazioni del giorno, agli obblighi e agli impegni che la vita pratica ci impone, per guardarsi negli occhi, parlarsi, riconoscersi simile tra i simili a “sprecare un po’ di tempo” per nutrire l’anima. In un mondo che ci spinge sempre più all’isolamento, a stare da soli davanti a uno schermo a mangiare la pizza che ci è stata consegnata a casa, andare a teatro è un gesto rivoluzionario, per tornare a stare insieme a conoscersi e riconoscersi come esseri umani. Siete tutte e tutti invitate e invitati a stare insieme a noi in compagnia”.

Artiste e artisti di riconosciuto valore e giovani talenti emergenti compongono la rosa dei nomi in cartellone: Giorgia Cerruti e Davide Giglio, Ivan Talarico, Enoch Marrella, Gioia Salvatori, Alexander Zeldin, Adriano Evangelisti e Raffaele Latagliata, Francesco Rotelli, Luca Zacchini e Giulia Zacchini, Claudio Morici, Francesca Sarteanesi e Tommaso Cheli, Enrico Baraldi e Nicola Borghesi, Andrea Cosentino, Ascanio Celestini, Leonardo Lidi, Julie Tenret, Sicaire Durieux e Sandrine Heyraud, Giovanni Ortoleva, Massimiliano Civica, Arturo Cirillo, Vincenzo Nemolato, Giorgia Cerruti, Lino Musella, Consuelo Bartolucci.

La stagione 2025/2026 del Teatro Metastasio è organizzata con il contributo di Ministero della cultura, della Regione Toscana, Comune di Prato e della Provincia di Prato e con il sostegno di Unicoop Firenze e Publiacqua.

