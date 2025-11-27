È reo confesso dell’omicidio di due prostitute: rinviato a giudizio Vasile Frumuzache

Getting your Trinity Audio player ready...

PRATO – È stato rinviato a giudizio Vasile Frumuzache, la guardia giurata di origine romena che ha confessato l’omicidio di Maria Denisa Paun, la trentenne connazionale uccisa il 15 maggio scorso all’interno del residence Ferrucci di Prato. Il corpo della donna era stato ritrovato tre settimane dopo nella zona delle Panteraie, a Montecatini Terme, in provincia di Pistoia.

Il giudice per l’udienza preliminare ha accolto la richiesta avanzata dal pubblico ministero Luca Tescaroli. Frumuzache, residente a Monsummano Terme e assistito dall’avvocato Diego Capano, comparirà il 15 gennaio davanti alla Corte d’assise di Firenze. Nella stessa udienza l’uomo sarà chiamato a rispondere anche dell’omicidio di Ana Maria Andrei, un’altra escort romena uccisa a Montecatini l’anno precedente, per il quale la procura di Pistoia ha ottenuto il giudizio immediato.

Nel corso dell’udienza celebrata a Prato, la difesa ha avanzato richiesta di giudizio abbreviato condizionato a una perizia psichiatrica sull’imputato. Istanza però respinta dal giudice, dal momento che l’accusa di omicidio volontario aggravato non consente l’accesso a tale rito. Il legale ha comunque chiarito di aver presentato la richiesta per non precludersi la possibilità di ricorrere all’abbreviato qualora, nel corso del dibattimento, l’aggravante dovesse venir meno.

In aula era presente anche la madre di Maria Denisa Paun, che ha lasciato il tribunale in lacrime senza rilasciare dichiarazioni.