Evasioni frequenti dal carcere di Prato, 4 indagati: due sono della polizia penitenziaria

Getting your Trinity Audio player ready...

PRATO – Quattro indagati per l’evasione di un detenuto dal carcere di Prato: due sono appartenenti alla polizia penitenziaria.

Dall’1 luglio del 2024 a oggi si sono verificate cinque evasioni di detenuti in regime di media sicurezza dal carcere di Prato. Si tratta di condannati per numerosi delitti in via definitiva, verificatisi, in particolare, il 27 novembre 2024, il 20 dicembre 2024, il 26 maggio 2025, il 12 giugno 2025 e il 1 luglio 2025, nelle forme della fuoriuscita dal carcere e durante la fruizione di permessi premio e di permessi di necessità.

In due casi, i detenuti erano stati autorizzati a trascorrere il permesso alla casa di

accoglienza Jacques Fresh, luogo peraltro sfruttato anche per l’occultamento e l’approvvigionamento di stupefacente.

Sono stati notificati avvisi di conclusione delle indagini nei confronti di quattro detenuti, fra i quali, Vincenzo De Luca, evaso direttamente dal carcere La Dogaia, il 20 dicembre 2024, e di due appartenenti alla polizia penitenziaria. Le risultanze investigative, sul punto, hanno indotto a contestare al detenuto De Luca il delitto di evasione e di resistenza a pubblico ufficiale all’atto della sua successiva cattura; al comandante di reparto pro tempore in missione e dirigente di polizia penitenziario e a un assistente capo della polizia penitenziaria una condotta colposa agevolativa dell’evasione, consistente, rispettivamente, nell’aver fatto notificare al detenuto con ritardo il provvedimento di sospensione del regime di semilibertà al quale era sottoposto e nel non aver provveduto alla sua associazione alla sezione ordinaria, in violazione delle disposizioni impartite dal Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria (Dap), con nota del 2 ottobre 1998, nonché nell’aver consentito l’allontanamento del detenuto per distrazione e nell’aver lasciato aperta la porta esterna della sezione semilibertà. Il detenuto è evaso il mattino del 20 dicembre decorso e le investigazioni intercettive immediatamente avviate, con l’ausilio del Nucleo investigativo della polizia penitenziaria, hanno consentito di individuarlo e di catturarlo la sera stessa a Firenze. Dal 20 gennaio è in regime di affidamento in prova in una struttura ubicata a Vicchio, in provincia di Firenze.